Signalfeilen på Østfoldbanen er rettet

Feilen er utbedret og togene går igjen som normalt, skriver Bane Nor i en pressemelding fredag formiddag.

Det var ifølge Bane Nor flere grunner til at feilen oppstod.

– Feilen var relatert til sikringssytemet, sier konsersjef i Bane Nor Grom Frimannslund.

– Veldig glad for at feilen på Østfoldbanen er funnet. Passasjerere fortjener et vesentlig bedre tilbud, sier konsernsjef i Vy Geir Isaksen.

Kaos og trøbbel

Vedlikeholdsarbeid, signalfeil og kraftig regn. Det har vært flere grunner til at Østfoldbanen ikke har gått på skinner de siste ukene. Fredag formiddag forklarte jernbanetoppene seg for samferdselsminister Jon Georg Dale.

– Informasjonen til kundene våre kunne ha vært bedre. Når du ikke får vite om feil er det det verste av alt, sier Dale.

Tusenvis av togpassasjerer har blitt rammet av problemene på Østfoldbanen de siste ukene. I sommer var det vedlikeholdsarbeid på sporet som førte til mange uker med buss for tog på strekningen.

13. august oppstod det en signalfeil på strekningen mellom Nordstrand og Oslo S på Østfoldbanen som Bane Nor fortsatt sliter med å rette.

Feilen har resultert i innstillinger og forsinkelser for flere tusen pendlere. Men det har vært problemer med signalfeil på Østfoldbanen siden 5. august.

Heller ikke torsdagens regnvær klarte Bane Nor å takle.

– Det var en hel spesiel sitasjon i går.

Kalt inn til møte

Samferdselsminister Jon Georg Dale krevde til slutt en redegjørelse fra Bane Nor, Vy og Jernbanedirektoratet om kaoset de siste ukene.

Møtet med aktørene startet klokken 09 fredag og det er ventet at de er ferdige klokken 10. Deretter vil de møte pressen.