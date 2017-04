Sigmund deler leiligheten sin med tiggere

Det begynte med at Sigmund Hegstad traff en ung mann som spilte trekkspill på Holmlia. Han og broren hadde sovet ute i flere uker, og Sigmund inviterte brødrene til å bo en stund sammen med ham.

Leiligheten han bor i er liten. Ett soverom med køyeseng. Sigmund ligger i ner-køya. Gjester i køyesengas andre etasje og på madrasser på gulvet i samme rom og på stua.

– Blir du ikke lei av å ha folk så tett innpå deg, som i en evig speiderleir?

– Noen ganger er jeg sliten. Men jeg har valgt å sette mitt behov for å være alene, opp mot andres behov for å ha et sted å sove om natta, sier Sigmund Hegstad.

Denne uka har NRK vist hvordan et rumensk nettverk styrer prostitusjons- og tiggermarkedet i Bergen i tv-programmet «Lykkelandet». Reaksjonene som kom fikk Sigmund Hegstad til å skrive kronikken Tiggeforbud vil skape kriminalitet.

Strenge husregler

Som i de fleste bofelleskap finnes det også regler for de som skal sove i leiligheten på Mortensrud. Sigmund sier selv at de er temmelig strenge og at de er tydelige.

Alle må være inne før 22.00

Alle må være i seng og lyset slukket innen 23.00

Ingen alkohol hjemme hos Sigmund

Alle må bidra til husarbeidet

Også i dette bofelleskapet hender det at noen ikke har fått tid til å ta oppvasken. Og Sigmund vil ikke at det skal være rotete i leiligheten. Men han sier at selv om noen kanskje ikke forstår at de må gjøre husarbeide helt i begynnelsen, har det vært få problemer.

– Alle må bidra, også unge gutter som ikke er vant til husarbeide. De må støvsuge, henge opp klær og re opp senger. Noen av mennene ser ut til å trives godt med reglene. Rutiner kan være trygghet også.

Valgte å stole på folk

De fleste som er hos Sigmund kommer fra den samme landsby, Valea Seaca i nærheten av Bacau.

– Noen ganger reiser flere sammen tilbake til Romania, og da er jeg kanskje bevisst på at jeg ikke fyller opp leiligheten med en gang. Men de eneste gangene jeg ikke vil ha noen her er når jeg ikke er i landet. Jeg vil ha kontroll på boligen min.

– Var du redd de første gangene for at noen skulle stjele noe fra leiligheten?

– Det er menneskelig å bli nervøs for sånne ting. Men jeg tok et bevisst valg på å stole på andre mennesker. Og de har bevist gang på gang at det er riktig å stole på folk til det motsatte er bevist.

Oppgraderer husene

Sigmund har reist til landsbyen og besøkt flere av de som har bodd hos ham. De fleste husene er bygd av lecablokker uten isolasjon og panel og det er kaldt om vinteren. Det er vedovn til oppvarming og matlaging, og utedo.

Den første mannen Sigmund inviterte hjem, fikk hjelp til å ta småjobber i Norge.

– Han spilte trekkspill, tok vaskejobber og hagearbeid. Han tjente mer på den måten og klarte å oppgradere huset hjemme med laminat på gulvet der det tidligere bare var sementgulv, og malte vegger og fikk flere stikkontakter.

Sigmund Hegstad sier at hele slekter i Romania er arbeidsløse.

– Mange snakker om dagene før demokratiet kom, da var det jobber å få. Flere av de eldre har jobbet i landbruket. For rombefolkningen er rasisme et stort og reellt problem.