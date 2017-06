SFO helt opp til 6. klasse

En prøveordning med SFO i 5. klasse ble så populær at Eikeli skole i Bærum kommer til å tilby SFO helt opp til 6. klasse neste skoleår. Kommunen sier til Budstikka at skolen har truffet et behov. Foreløpig er det ingen andre skoler som har lignende planer.