Senterpartiet tilbake på Akershusbenken

– Han blir stortingsrepresentant fra Senterpartiet den neste perioden, sier valganalytiker Svein Tore Marthinsen.

Dermed blir Gjelsvik den første senterpartirepresentant fra Akershus siden 2005. Han er strålende fornøyd med resultatet på landsbasis.

– Tallene tyder på enda kraftigere vekst i Akershus og det er fantastisk at ståpåviljen blant partifellene gir uttelling og resultat, sier Gjelsvik.

Men det var lenge usikkert for flere partier.

Stortingsrepresentanter i Akershus RESULTAT 95,1 % opptalt Jan Tore Sanner 52 år , Høyre Anniken Huitfeldt 47 år , Arbeiderpartiet Hans Andreas Limi 56 år , Fremskrittspartiet Tone W. Trøen 51 år , Høyre Sverre Myrli 46 år , Arbeiderpartiet Nils Aage Jegstad 66 år , Høyre Nina Sandberg 50 år , Arbeiderpartiet Himanshu Gulati 29 år , Fremskrittspartiet Abid Raja 41 år , Venstre Henrik Asheim 34 år , Høyre Sigbjørn Gjelsvik 43 år , Senterpartiet Åsmund Grøver Aukrust 32 år , Arbeiderpartiet Nicholas Wilkinson 29 år , Sosialistisk Venstreparti Turid Kristensen 50 år , Høyre Kari K. Kjos 55 år , Fremskrittspartiet Tuva Moflag 38 år , Arbeiderpartiet Utjevningsmandat Hårek Elvenes 58 år , Høyre

Hansson ute av Stortinget

Rasmus Hansson ble valgt inn i 2013 var han den første og eneste kandidaten fra Miljøpartiet De Grønne på Stortinget. Denne gangen prøvde han å komme inn fra Akershus, men når 95 prosent av stemmene er telt opp like før kl. 01.00 ser det mørkt ut.

– Det er fortsatt mulig for at vi berger mandatet i Akershus, sa Hansson da han talte til MDG valgvake like før klokken 23.30 mandag kveld.

Partileder Une Bastholm er derimot inne i Oslo og tar over Hanssons plass.

– Sjansen er nok større for at Une og jeg bytter jobb.

Bastholm har jobbet ved partikontoret. Nå er det Hanssons tur til å ta over den stafettpinnen.

BYTTET NØKLER: Rasmus Hansson og Une Bastholm bytter jobb. Hun blir stortingsrepresentant og han skal jobbe på partikontoret. Du trenger javascript for å se video. BYTTET NØKLER: Rasmus Hansson og Une Bastholm bytter jobb. Hun blir stortingsrepresentant og han skal jobbe på partikontoret.

Partioppslutning i Akershus Med endring i prosentpoeng fra stortingsvalget 2013 RESULTAT 95,1 % opptalt R Rødt 1,9 + 1,2 SV Sosialistisk Venstreparti 5,2 + 1,7 AP Arbeiderpartiet 26,3 −2,1 SP Senterpartiet 6,0 + 3,5 MDG Miljøpartiet De Grønne 3,6 + 0,6 KRF Kristelig Folkeparti 2,3 −0,9 V Venstre 6,4 + 0,1 H Høyre 31,1 −2,8 FRP Fremskrittspartiet 15,1 −1,9 ANDRE Andre 1,9 + 0,7

Dempet stemning på Aps valgvake

Arbeiderpartiet gjør et dårlig valg. Men ordfører i Ski Tuva Moflag (A) som lenge kjempet for å få en stortingstaburett, er inne.

Moflag er på valgvake på Folkets Hus og forteller at stemningen er dempet.

– Dette er langfredag på en mandag, sier Moflag til NRK.

Selv om tallene viser at hun er inne, tør hun ikke å tro på at hun skal bytte ut ordførerkjedet med en stortingsplass før alle stemmene er telt opp.

KJEMPER FOR PLASS: Ordfører i Ski Tuva Moflag (A) stod på en usikker femteplass, men er inne. Foto: Victoria Wilden / NRK

– Jeg vet at jeg har gjort alt jeg kan og i morgen skal jeg jobbe med politikk.

De andre representantene Anniken Huitfeldt, Sverre Myrli, Nina Sandberg og Åsmund Aukrust.

Usikkert for flere

I Høyre-leiren er stemningen bedre, men det var lenge knyttet usikkerhet til hvor mange de får inn fra Akershus.

– Vi har gjort en god valgkamp og har kommet ut med økt selvtillit, sier partiets nestleder Jan Tore Sanner til NRK.

VAR USIKKERT: Kari Kjønaas Kjos er klar for sine fjerde periode for Fremskrittspartiet. Foto: NRK

Og det er nettopp Jan Tore Sanner som topper listen i Akershus, deretter følger Tone Wilhelmsen Trøen, Nils Aage Jegstad, Henrik Asheim, Turid Kristensen. Hårek Elvenes er sistemann inne på utjevningsmandat.

Fremskrittspartiets Kari Kjønaas Kjos har sittet på Stortinget i tre perioder, og stortingsplassen så lenge ut til å ryke for henne også, men hun er inne.

Mandatfordeling i Akershus Antall mandater med endring fra stortingsvalget i 2013 RESULTAT 95,1 % opptalt PARTI ENDRING R Rødt 0 Ingen endring siden 2013 SV Sosialistisk Venstreparti 0 Ingen endring siden 2013 AP Arbeiderpartiet 0 Ingen endring siden 2013 SP Senterpartiet + 1 1 opp fra 2013 MDG Miljøpartiet De Grønne 0 Ingen endring siden 2013 KRF Kristelig Folkeparti 0 Ingen endring siden 2013 V Venstre 0 Ingen endring siden 2013 H Høyre −1 1 ned fra 2013 FRP Fremskrittspartiet 0 Ingen endring siden 2013