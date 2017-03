Selvportretter for fulle hus

Gallerist i Shoot Gallery i Oslo, Helene Gulaker Hansen forteller om enorm pågang til Anja Niemis utstilling The Woman Who Never Existed. Den åpnet på fredag, og innen søndag hadde de sluttet å telle antall besøkende.

"Hva skjedde nå?" spurte vi hverandre. Helene Gulaker Hansen, gallerist

OVERVELDET: Gallerist i Shoot Gallery, Helene Gulaker Hansen. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

THE FLOWER ROOM: Anja Niemi bruker seg selv i fotografiene sine. Foto: Anja Niemi

THE TOY SOLDIER: Blomstertapet sees ofte i bakgrunnen av bildene i serien. Foto: Anja Niemi

– Vi har aldri hatt så mange inne i galleriet på en gang, så det er besøksrekord for oss, sier Hansen.

Hun sier flere av bildene, som lages i et begrenset opplag, allerede er utsolgt.

– Jeg tror de fleste gallerier på det internasjonale markedet vil si at det er helt unikt å selge ut hele opplaget av et fotografi i løpet av én åpningshelg.

Populære mørke temaer

Etter flere utstillinger i utlandet, åpnet Anja Niemi forrige uke billedserien The Woman Who Never Existed på Shoot Gallery i Bjørvika. Niemi jobber med oppstilte selvportretter, og fotograferer seg selv som en karakter inspirert av den italienske skuespilleren Eleonora Duse. Hun skal ha sagt til en journalist: "Utenfor scenen eksisterer jeg ikke."

– Dette ga meg umiddelbart inspirasjonen til en karakter som forsvant når ingen så på henne. Hun finnes bare når hun er under regi og i kostyme. Når alt det forsvinner vet hun ikke lengre hvem hun er, sa Niemi til NRK før utstillingen åpnet.

Gallerist Hansen mener fotografiene har et dypere nivå, og stiller eksistensielle spørsmål som noen kan synes er ubehagelige, men mange kjenner seg igjen i.

– Jeg tror temaet er universelt. "Hvem er du når ingen ser deg?" Jeg tror mange lever seg inn i dette temaet, både kvinner og menn. Og i alle aldre, har vi sett denne helgen.

Ut på turné

Stadig flere får øynene opp for bildene til Niemi, og The Woman Who Never Existed åpner i Paris på torsdag, og i London i mai. Hansen tror serien vil slå an også der, men potensielle kjøpere må knive om å sikre seg egne eksemplarer.

– Jeg snakket med galleristen i London, og han blir ikke overrasket om beholdningen blir utsolgt før den kommer dit, sier hun.