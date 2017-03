Selvbetjente bibliotek har ført til uønskede gjester

Mens de aller fleste er på biblioteket for å finne bøker, bruke pc, eller lese aviser, så er det noen som tar seg til rette.

Etter at tilbudet om meråpent bibliotek kom, som gjør at man kommer inn utenom vanlig åpningstid, så har Deichmanske bibliotek fått besøk av litt andre gjester enn de hadde tenkt seg.

– Utfordringen på Majorstuen er at vi har et overnattingssenter for bostedsløse, som ligger i nærheten. Når det er en kald vinterdag, så kommer de inn på biblioteket tidlig på morgenen og bruker tilbudet litt annerledes enn vi forventer, sier konstituert biblioteksjef Knut Skansen.

Løsningen på Majorstua ble vektere som viser bort de som ikke har eget kort.

– Når noen åpenbart er på biblioteket bare for å sove, vil jeg tro folk reagerer., sier han.

Foto: Else Karine Archer / NRK

Må ha personnummer

Tom Sankutu fra Canada er en av dem som bruker Røde Kors tilbud om overnatting. Der stenger de klokken 07.00 på morgenen, og Sunkutu har derfor to dager på rad sneket seg inn på biblioteket for noen timer ekstra søvn på morgenkvisten.

– Det er veldig kaldt ute, forklarer han.

Nå har vekteren gitt beskjed om at han må ut, siden han ikke har eget kort. Det kreves personnummer for å få adgangskort i den selvbetjente tiden. Det har ikke Sankutu.

– Jeg har bibliotekkort fra Danmark og Sverige, sier han.

Men selv om noen er plaget av at det er folk der som ikke har noe på biblioteket å gjøre, er likevel 90 prosent av publikum fornøyde med det meråpent tilbudet, ifølge Deichmanske.

Får besøk av ungdomsgjenger

På Furuset er kveldene mest utfordrende for biblioteket. Episoder med ungdomsgjenger har gjort det lite trivelig.

– Det kan skje at folk er litt utagerende, verbalt og verste fall fysisk, enten overfor andre brukere eller ansatte. I de tilfellene som vi ser alvorlige, som er veldig få, setter vi inn tiltak.

Flere frivillige voksne i lokalet skal ha løst situasjonen.

Søndag er den nye bibliotekdagen

Tilbudet startet for to år siden og ifølge biblioteks egne undersøkelser er det en kjempesuksess. I fjor var besøkstallet det høyeste noensinne, med 2,5 millioner besøkende totalt for alle filialene.

Filialene med selvbetjening utenom vanlig åpningstid gjør det aller best.

– De har hatt en utrolig vekst. Rundt 20 prosent av besøket på de filialene som har tilbudet, kommer i meråpent tid.

Bare på Tøyen er opp til 1000 mennesker innom på det som er blitt den nye bibliotekdagen, nemlig søndager.

– Folk er nesten er rørt over at vi gir de tillit til å bruke det offentlige rommet uten at vi er til stede. Det er viktig for Oslo at vi har sånne rom. Så få vi heller løse de få tilfellene vi har med tiltak, og det gjør vi, sier Knut Skansen.