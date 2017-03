Seksåring skal ha hengt bakpå lastebil i 15 kilometer

Politiet i Follo meldte tirsdag kveld at seksåringen var blitt savnet i Son. Det viste seg at han hadde klamret seg fast bak på en lastebil som kjørte fra Kiwi-butikken i Son, skriver Moss Avis.

Politiet i Follo satte i gang en leteaksjon etter gutten tirsdag kveld. Foto: Nyhetstips.no

Politiet satt i gang en leteaksjon med hunder og helikopter i søket etter gutten. Etter omlag to timer ble han funnet i god behold, men hele 15 km unna hjemmet sitt, på et lageranlegg i Vestby. Operasjonsleder i Follo-politiet, Finn Håvard Aas, sier til NRK at gutten hadde fortalt at han hang seg på semitraileren.

– Idet lastebilen var i ferd med å kjøre løper gutten etter og henger seg på, ifølge Aas.

Lastebilen som gutten var på tur med tilhører selskapet Asko, og logistikkdirektør Ove Henning Engen forteller at de oppdaget guttungen lekende utenfor lagerområdet.

– Han ble tatt hånd om av en av våre ansatte som tok ham med til Securitas-vakta hos oss. De kontaktet politiet som kom ganske fort og identifiserte ham som den savnede gutten, forteller Engen.

Merket ingenting

Lastebilen som gutten hang fast på kjørte ut på gamle E6, nå fylkesvei 6 Osloveien, mellom Son og Vestby, ifølge direktøren. Store deler av strekningen har en fartsgrense på 80 km/t og Engen anslår at sjåføren lå mellom 70 og 80 i disse partiene.

Seksåringen skal ha holdt seg fast i en løftelem under bakenden av lastebilen. Spor i støvet antyder hvor han har sittet og holdt seg fast. Foto: Asko Øst AS

– Det er jo en semitrailer med løftelem bak. Vi har vært ute og kikket på lastebilen nå. Der er det spor etter at han sittet på rammevangen helt bakerst på bilen. Han kan ha klamret seg til en bjelke over der, mener Engen.

Han sier det var umulig for sjåføren å se gutten hvis seksåringen kom seg på etter at bilen var satt i fart.

Logistikkdirektør Ove Henning Engen i Asko forteller at sjåføren ikke merket noenting. Foto: Privat

– Sjåføren vår visste ikke dette før han ble kontaktet. Vi har ryggekamera, men hvis gutten kom inn etter at bilen fikk fart og nærmest hev seg på, så ser ikke sjåføren ham, fordi dette er midt bak i bilen.

Ingen reaksjon

Follo-politiet forteller at denne saken ikke vil få noe etterspill. De mener at sjåføren som kjørte lastebilen ikke hadde mulighet til å oppdage gutten.

Gutten er ved god helse, og politiet bekrefter at de ikke fant noen skader da de fant ham.