Seks hunder døde av ukjent sykdom

– Hittil kjenner vi til minst seks dødsfall som trolig står i sammenheng med smitten, skriver veterinærkjeden AniCura på sine sider.

I tillegg er mange hunder lagt inn med lignende symptomer. Sykdomsforløpet er raskt. Sykdommen viser seg gjennom blodig diaré og/eller oppkast.

– For hunden som har hatt det raskeste sykdsomforløpet så gikk det bare 24 timer fra symptomer til den døde, sier Sasja Elisabeth Rygg, som er kommunikasjonsansvarlig i AniCura. Hun er også veterinær.

Hun forteller at hundene som er døde har vært mellom sju og tretten år. Flere av dem har vært vaksinerte.

– Vi vet også at en annen klinikk har fått inn en valp med tilsvarende sympotmer, så vi anbefaler alle å være forsiktige, sier Rygg.

Smitter trolig ikke mennesker

De smittede hundene har oppholdt seg i området sentralt i Oslo. Ila-dalen, Frognerparken, Bygdøy og Vettakollen er noen av stedene som er nevnt, ifølge AniCura.

Veterinærene anbefaler alle hundeeiere å være observante på smitte, og holde hundene unna parker, hundejorder og store samlingspunkter med hunder.

– Vi må finne ut om det er et virus eller lignede, sier Rygg.

– Kan det smitte til mennesker eller andre dyr?

– Vi vet ikke hva det er, men det er veldig sjelden at sånne type sykdomer smitter mellom mennesker og andre dyr, sier hun, og legger til at de tror det er et slags virus.