Seilere frykter akvarium på Fornebu

Planene om et akvarium ved Sjøflyhavna kan presse ut seilsportsenteret, skriver Budstikka. Reguleringsplanen for seilsportsenteret ble vedtatt i kommunestyret for to år siden. Ifølge avisen lover varaordføreren å ta hensyn til seilerne.