Se Munch-museet reise seg

Etter grunnsteinen brukte man litt tid før man satte i gang med selve byggingen.

– Det er vel 6 uker de har brukt på å bygge opp det vi ser nå, sier Munchmuseets direktør Stein Olav Henrichsen.

Bilder inn med helikopter

Stein Olav Henrichsen, direktør Munch-museet. Foto: Kallestad, Gorm / Scanpix

De aller største maleriene til Munch kan ikke fraktes inn hovedinngangen. For å få dem inn lar de det stå igjen et svært hull i veggen, og så skal maleri for maleri heises ned ved hjelp av helikopter.

– Maleriene skal komme inn med helikopter etter hvert. Den slusen langt oppe på veggen der er for å få inn Munchs monumentale malerier. Så tetter man igjen hullet, og så er de der til evig tid.

Mot slutten av hurtigfilmen om byggingen av Munch-museet, kan vi se skillet der hvor knekken på bygningen, den karakteristiske bøyen til «Lambda», skal komme.

– Den berømte knekken skal starte der man ser hele bredden på bygget nå, så kommer den til å bevege seg i ærbødighet mot byen.

Knekken kan ikke bygges på samme måte som reisverket.

Ferdig om tre år

Munch-museet skal overta bygningen i desember i 2019. Første utstilling skal vises i mai 2020.

– Det kan godt hende at vi åpner litt før det også, så folk kan komme inn og se på bygningen.

Direktør Stein Olav Henrichsen gleder seg til å vise frem Munch sammen med annen kunst i det nye museet.

– Vi har avtaler med flere museer, som Monetmuseet i Paris. Vi skal ha et rikt og tungt kunstprogram. Vi har store ambisjoner for museet.