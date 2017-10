Savnet 79-åring funnet omkommet

Store mannskaper søkte i natt etter en 79 år gammel mann som hadde vært savnet fra Sørumsand i Akershus siden 18-tiden lørdag.

I nitiden søndag morgen kunne politiet bekrefte at den savnede mannen ble funnet i Glomma ved Bingsfossen i Sørumsand.

– Det var frivillige letemannskaper som deltok i søket etter den savnede 79-åringen som fant den omkomne like ved brua ved Bingsfossen i Sørumsand, forteller operasjonsleder Alexander Østerhaug i Øst politidistrikt Romerike.

Ingen tegn til noe kriminelt

Politiet gjennomfører nå diverse undersøkelser på stedet for å forsøke å tegne seg et bilde av hva som kan ha skjedd. Det er ikke noen tegn til at det skal ha skjedd noe kriminelt.

– Vi har en teori om hva som har skjedd, men vi ønsker ikke å gå ut med den på nåværende tidspunkt, sier Østerhaug til NRK.

Politiet lette i natt etter mannen med hundepatruljer og helikopter. Mange frivillige deltok også i søket.