Sauer kan slippes på utmarksbeite

- Mattilsynet vurderer at risiko for dårlig dyrevelferd for dyr som slippes på utmarksbeite i skadefellingsområdet er redusert de siste dagene. Det er meldt om færre nye funn og skader sammenlignet med tidligere, opplyser tilsynet tirsdag morgen.

Tilsynet fraråder ikke lenger beiteslipp på generelt grunnlag, men mener det er viktig at dyreeiere alltid bruker sin lokale kunnskap og kjennskap før de vurderer å slippe dyr i utmark, opplyser Mattilsynet tirsdag morgen.

Mange sau tatt av ulv

Mattilsynet har de siste ukene hatt daglige møter med fylkesmennene i Oslo, Akershus og Oppland og Statens naturoppsyn som følge av at svært mange sauer er tatt av ulv nord i Akershus og i Oppland.

Det er gitt fellingstillatelse på to ulv i området. Denne tillatelsen er utvidet flere ganger og gjelder nå til 10. juli.