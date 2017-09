SAS-pilot tatt med promille

Piloten fra drammensområdet skulle fly et SAS-fly på en internasjonal strekning i vår, men ble stoppet før flyet lettet, skriver Romerikes Blad. Mannen har innrømmet at han hadde drukket alkohol og ifølge en blodprøve hadde piloten en promille på 0,64. Onsdag møter han i Drammen tingrett tiltalt for brudd på luftfartslovens regler om alkohol.