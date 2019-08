Sandvika videregående holder minnestund for Johanne (17)

Sandvika videregående holder åpent i dag for å minnes Johanne Zhangjia Ihle-Hansen. Det er også lagt ut en kondolanseprotokoll de fremmøtte kan skrive i.

17-åringen skulle ha begynt i 2. klasse på videregående neste uke. Lørdag ble hun funnet drept i familiens bolig. Stebroren Philip Manshaus (21) er siktet for terror og drap.

– Hun var en godt likt jente. Dette er en forferdelig hendelse, sa rektor ved skolen, Ann Hege Wilsbeck Jerve til NRK i går.

Kondolerer ovenfor familien

Johanne Zhangjia Ihle-Hansen ble født i Jiangxi i Kina 18. Juni 2002. Hun ble adoptert fra Kina da hun var 2 år gammel.

Hun har tidligere vært med i Ramstad turn og gått på rideskole ved Bærum rideklubb, men har ikke vært disse stedene i de senere årene.

Mandag kondolerte Islamsk Råd Norge ovenfor familien. De er også blant dem som har skrevet i kondolanseprotokollen som er lagt ut ved Sandvika videregående i dag.

– Det har satt et støkk i mange, og at dette skjer dagen før id setter folk i ubalanse. Men heldigvis var ikke utfallet i moskeen det verste. Det er trist med drapet på den unge kvinnen, og vi kondolerer, sa leder i Islamsk Råd Norge, Abdirahman Diriye mandag.

Farens bistandsadvokat Vibeke Hein Bæra sier familien setter stor pris på denne uttalelsen.

Kondolanseprotokollen som er lagt ut ved Sandvika videregående skal gis videre til foreldrene, ifølge NTB.

Åpner dørene for nærmiljøet

– Dette er et stort sjokk som er vanskelig å sette seg inn i, sier ungdomsleder ved Østerås fritidssenter, Frank Thomas Hansen.

Ungdomsleder ved Østerås fritidssenter, Frank Thomas Hansen, sier det hendelsen er et sjokk. Foto: Kristin Grønning / NRK

I etterkant av hendelsen i helgen åpner Østerås fritidssenter dørene for alle som ønsker et sted å være. Tirsdag holder de åpent mellom 12.00 og 17.00.

– Vi har mistet en av våre innbyggere i vårt nærmiljø. Og jeg tror det er viktig at vi åpner lokalet, sånn at ungdommer, voksne og barn har et sted å møtes.

– Man trenger litt ro til å få sortert tanker og følelser. Det er en sorg man skal igjennom, sier Frank Thomas Hansen.

Mange har lagt ned blomster utenfor boligen i Bærum hvor Johanne Zhangjia Ihle-Hansen ble funnet drept. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Varetektsfengslet i fire uker

Manshaus har hittil ikke ønsket å forklare seg for politiet og nekter straffskyld. Mandag ble han varetektsfengslet i fire uker.

Retten bestemte at han undergis brev- og besøksforbud og medieforbud i hele fengslingsperioden.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld. Han benytter seg fortsatt av sin rett til ikke å forklare seg, sa hans forsvarer Unni Fries til NRK mandag.