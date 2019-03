Så mye koster husdrømmen der du bor

At du må punge ut langt mer for et sted å bo i de store byene enn på mindre steder og på bygda, er kjent for de fleste.

Men også gapet mellom prisen på nytt og brukt varierer også svært mye fra fylke til fylke, viser Statistisk sentralbyrås ferske statistikk over kvadratmeterpris for eneboliger.

Nesten halv pris

Mens en brukt enebolig i Oslo koster nesten like mye som en ny (88% av nyboligpris), får du bruktbolig for ned mot halve prisen av en ny i Telemark og Møre og Romsdal.

I Akershus viser 2018-tallene at prisen på en brukt enebolig er 79 prosent av prisen på en ny av samme størrelse, og differansen er omtrent det samme i Bergen og Trondheim.

LOGISK OG ULOGISK: Det er logisk at bruktbologprisen ligger nær opp til nyboliogprisen i pressområder, men burde ikke vært sånn, mener Christians V. Dreyer i Eiendom Norge. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Det er logiske tilbud-etterspørsels-mekanismer her, sier adm. direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

– I de store byene har vi mye større etterspørsel i forhold til tilbudet enn i mer grisgrendte strøk. Det er knapphet på tomter på en helt annen måte i de største byene.

– For eksempel i Oslo har vi for få boliger i markedet til å møte alle som ønsker å flytte hit og bosette seg her. Det har vi hatt over tid, sier han.

Prisforskjellen mellom nye og brukte eneboliger var for øvrig enda mindre i 2017 i Oslo og Akershus.

Prisdrivende

Prisøkningen på nye boliger virker prisdrivende på hele boligmarkedet i pressområdene, konstaterer sjefen i eiendomsmeglernes bransjeorganisasjon.

– En kjøper ser på det samlede tilbudet, nytt eller brukt. Det er noen som har bestemt seg for det ene eller det andre, men de aller fleste ser på en helhet.

– Derfor har vi bruktpriser som ligger tett opp til nyboligprisene. Selv om det er logisk ut fra tilbud og etterspørsel, er det egentlig ikke logisk i den forstand at det bør være en premiering å kjøpe nytt.

– Bare ta bilbransjen. Det er helt åpenbart at en ny bil er dyrere enn en brukt bil, og sånn bør det også være i boligmarkedet, sier Dreyer.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for eneboliger i 2018 Nye eneboliger Brukte eneboliger Bruktpris i prosent av nypris Hele landet 35.861 24.917 69,5 Østfold 32.038 23.839 74,4 Akershus 45.834 35.985 78,5 Oslo 66.499 58.761 88,4 Hedmark 32.212 18.311 56,8 Oppland 30.601 18.006 58,8 Buskerud 36.043 25.847 71,7 Vestfold 37.722 25.433 67,4 Telemark 32.907 18.095 55,0 Aust-Agder 30.524 19.083 62,5 Vest-Agder 29.787 19.825 66,6 Rogaland 34.877 23.687 67.9 Hordaland 35.154 25.786 73,4 Sogn og Fjordane 30.841 17.960 58,2 Møre og Romsdal 32.515 17.981 55,3 Trøndelag 32.663 21.990 67,3 Nordland 34.681 19.764 57,0 Troms 34.325 23.968 69,8 Finnmark 28.424 20.349 71,6 Stavanger 45.792 31.332 68,4 Bergen 43.262 32.878 76,0 Trondheim 44.432 33.649 75,7 Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tomtepriser og saksbehandling

Selv om SSB-statistikken handler om eneboliger er det stort sett de samme mekanismene som gjelder for hele boligmarkedet.

Noen vil kanskje stusse over at det koster så mye mer å bygge nytt i Oslo, Akershus og de store byene når snekkeren skal ha seg betalt omtrent det samme overalt.

– Det skyldes at tomtene er vesentlig billigere utenfor de største byene, men handler også om det kommunale saksbehandlingen.

– Det er mye mer delaktighet fra kommunens side i de store byene i forhold til reguleringsprosesser, hva slags boliger som skal bygges, hvor mange enheter, hva slags høyder og hvordan dette vil påvirke det kommunale tilbudet innen skole og barnehage, og så videre.

– Den tar gjerne mange år å komme i gang i Oslo når du kjøper en tomt som skal utvikles, men går vesentlig raskere utenfor. Det er klart det er kostnadsdrivende når dette tar tid.

DYRT: Bolig er dyrt i Oslo, enten det er enebolig eller leilighet, nytt eller brukt. Leilighetene som er under bygging i sjøkanten i Bjørvika vil neppe bidra til å senke gjennomsnittsprisene. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

– Se til Kristiansand

Christian V. Dreyer sier at politikerne har et ansvar og viser til det Kristiansand og flere andre sørlandskommuner gjorde for et drøyt tiår siden.

– Der gjorde man offensive vedtak om til enhver tid å ha en boligbank med regulerte tomter til boligbygging for å holde prisnivået nede.

– I Kristiansand har vi hatt en veldig moderat vekst i boligprisene de siste ti årene samtidig som for eksempel Oslo har hatt en eksplosiv vekst.

– I den regionen har vi til enhver tid hatt mange boliger til salgs både i nytt- og bruktmarkedet, mens i Oslo har vi hatt veldig lite nyboligprosjekter i perioder, sier Christian Dreyer.