Rykket ut til glemt stearinlys

Brannvesenet rykket like før klokka 4 i natt ut til en kafé i Schweigaards gate etter melding om brann. Et gjenglemt stearinlys hadde ført til brann i et bord. Brannmannskaper brøt seg inn og fikk tatt seg av saken før det ble større skader.