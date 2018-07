Romleirene forsvinner, men ingen vet hvor

I fjor meldte NRK at ulovlige leirer kostet kommunen 4 millioner kroner i opprydning. Forsøpling og avføring rundt leirene i Oslomarka og andre skogområder var et økende problem. Det kunne bo 30–40 personer i hver leir, og kommunen måtte rydde 60–70 tonn med søppel i løpet av en sesong.

Dette har nå endret seg.

Seksjonssjef i Bymiljøetaten, Knut Johansson tror tett oppfølging har ført til færre romleire. Foto: Nina Didriksen / NRK

– Det er mye færre leirer av en viss størrelse nå enn det var for noen år siden. Det er ikke noe utbredt problem i marka i Oslo for øyeblikket, sier Knut Johansson, seksjonssjef for Nordmarka i Bymiljøetaten.

Tett oppfølging

Ifølge Johansson er det nå noen få leirer, med én til tre personer på hvert sted. Han tror oppfølging fra kommunen er en viktig årsak.

– Vi har fulgt dem opp mye de siste åra. De har nok syntes det har vært vanskelig å få fred.

Leir med bostedsløse i Ekebergskrenten i Oslo i 2016 Foto: Andreas Augdahl / NRK

Adelheid Firing Hvambsal, generalsekretær i Kirkens Bymisjon, tror de som sover ute har blitt bevisst på at det ikke er lovlig med teltleirer i skogen.

– Dette er mennesker som er opptatt av hva som er lovlig, og de ønsker ikke å være til bry. De er nok oppmerksomme på hvor det er lov å sove, og ikke. De ønsker å tiltrekke seg så lite oppmerksomhet som mulig.

Adelheid Firing Hvambsal, generalsekretær i Kirkens Bymisjon, sier hun ikke vet hvor romene bor. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Hvor er de?

– Vi vet ikke hvor romene bor. Men vi vet mye om hvordan de bor når de er i Norge.

Hun forteller at de bor i biler, leiligheter og på akuttovernattinger.

– Og som nordmenn flest er det mange som nyter godt av å kunne henge opp en hengekøye, uten at det er for kaldt eller for fuktig.

Tror inntektene har gått ned

– Den systematiske satsingen med nødovernattinger kan være grunnen til at det er færre store leirer, sier Are Vegard Haug, forskningsleder ved velferdsforskningsinstituttet Nova.

Kirkens Bymisjon og Røde Kors har til sammen 134 akuttovernattingsplasser i Oslo.

Han sier også at flere romer har fortalt at det er vanskeligere å tjene penger i Norge, særlig etter NRKs Brennpunkt-dokumentar som satte et søkelys på tiggermiljøet i Bergen. Han tror at det kan være en medvirkende årsak.

– Vi har ikke tall på hvor mange romer som er her, men det har nok blitt færre i Norge. Dette er jo egentlig et marked, og dette markedet blir metta.