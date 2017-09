Rødt gjør comeback på Stortinget

Forhåndsstemmene viser at Rødt får en plass på Oslo-benken. Partiet får en foreløpig oppslutning på 6,7 prosent i Oslo, en økning på 3,5 prosentpoeng fra stortingsvalget i 2013.

I 1993 kom Erling Folkvord inn på Stortinget for Rød Valgallianse (RV). Folkvord satt på Stortinget i fire år og klarte aldri å bli gjenvalgt. Siden den gang har RV blitt til Rødt.

Det har vært spekulert i at partiet skulle gjøre et brakvalg og få inn to mandater, men de foreløpig stemmene gir kun plass til Bjørnar Moxnes (35).

Partioppslutning i Oslo Med endring i prosentpoeng fra stortingsvalget 2013 RESULTAT 95,2 % opptalt R Rødt 6,3 + 3,1 SV Sosialistisk Venstreparti 9,3 + 3,0 AP Arbeiderpartiet 28,4 −2,0 SP Senterpartiet 2,1 + 1,2 MDG Miljøpartiet De Grønne 5,9 + 0,4 KRF Kristelig Folkeparti 2,1 −0,7 V Venstre 8,4 + 0,2 H Høyre 26,5 −3,3 FRP Fremskrittspartiet 9,6 −2,1 ANDRE Andre 1,5 + 0,4

Venstre i faresonen

De første prognosene viste at Venstre gikk tilbake fra valget høsten 2013.

VENSTRE: Ola Elvestuen kan komme inn på utjevningsmandat. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Med det som endelige valgresultatet ville partiet mistet sine to Oslo-mandater på Stortinget.

– Dette er ulidelig spennende for Venstre. Det vikgste for meg er uansett at vi kommer over fire prosent, sa Elvestuen til NRK under partiets valgvake.

Det var lenge knyttet spenning til om Venstre skulle komme over sperregrense eller ikke, men ikke lenge etter midnatt ble det kjent at paritet klarte å komme seg over grensa med en oppslutning på 4,3 prosent.

Radikal bølge i hovedstaden

Målinger har vist at flere Oslo-velgere går til Venstre for Arbeiderpartiet. Den radikale bølgen som har skylt over hovedstaden, har gjort at både SV, Rødt og MDG har hatt våte drømmer om to mandater.

Mange er kanskje spente på hvordan det går med Miljøpartiet De Grønne (MDG). Partiet har fått 6,2 prosent i prognosen, og gjør det dermed litt bedre enn valget i 2013. Une Aina Basthold (31) er ligger dermed an til å få en plass på Oslo-benken.

Forhåndsstemmene viser også at SV er inne med to mandater, Kari Elisabeth Kaski (30) og Petter Eide (58).