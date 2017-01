Remis mellom Carlsen og Karjakin

Magnus Carlsen spilte remis mot Sergej Karjakin etter at amerikanske Wesley So allerede hadde sikret seg sammenlagtseieren i Wijk aan Zee-turneringen i sjakk. So vant Wijk aan Zee-turneringen med ni poeng av 13 mulig. Carlsen ender på åtte poeng.