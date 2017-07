Rekordmange unge uten studieplass

Oda Mangen fra Sørum i Akershus var en av 23.387 kvalifiserte søkere som fikk nedslående nyheter etter hovedopptaket i juli.

Trodde hun kom inn

Hun søkte sykepleierstudiet ti steder og ble overrasket over å få avslag for annet år på rad.

– Jeg følte at poengsummen jeg hadde var høy nok til å komme inn i år, men den var tydeligvis ikke det.

– Hva gjør du til høsten?

– Det vet jeg egentlig ikke helt ennå. Jeg skal prøve å komme inn på folkehøyskole, for jeg har egentlig ikke lyst på et friår til, sier Oda, som er lokallagsleder for AUF i hjemkommunen.

Formidabel økning

Tallet på unge i samme båt som Oda har nærmest eksplodert det siste tiåret og er nesten firedoblet siden finanskrisen i 2008. Det viser tall fra Samordna opptak:

Søkere uten studieplass Ekspandér faktaboks Så mange kvalifiserte søkere sto uten plass ved hovedopptaket i juli: 2017 : 23.387

: 23.387 2016 : 20.716

: 20.716 2015 : 17.196

: 17.196 2014 : 14.081

: 14.081 2013 : 13.768

: 13.768 2012 : 14.071

: 14.071 2011 : 13.871

: 13.871 2010 : 13.161

: 13.161 2009 : 8.914

: 8.914 2008 : 6.321

: 6.321 2007 : 7.651

: 7.651 2006 : 9.435

: 9.435 2005 : Ca. 10.000

: Ca. 10.000 2004 : Ca. 10.000

: Ca. 10.000 2003: Ca. 7.500 En kvalifisert søker er som hovedregel en søker med generell studiekompetanse gjennom fullført videregående skole, yrkesfag med påbygging eller den såkalter 23/5-regelen. Noen flere vil få plass gjennom suppleringsopptak, etterfyllingsopptak eller ved å søke på ledige studieplasser. Kilde: Samordna opptak.

Under forrige regjering var køen relativt stabilt etter en formidabel økning de to første årene etter finanskrisen. Under dagens regjering har antall søkere med avslag økt med 70 prosent. Ifølge AUF-leder Mani Hussaini gjør ikke regjeringen nok.

– Under Høyre og Frps ledelse har vi hatt en økning på 10.000 unge som ønsker å studere, men ikke får studieplass.

– I en tid med 70.000 unge under 30 år som hverken har arbeid eller utdanning, er det bekymringsfullt at Høyre-/Frp-regjeringen og Erna Solberg ikke bevilger en eneste krone til nye studieplasser i årets budsjett.

Trenger sykepleiere

Det ble riktignok besluttet å opprette 500 nye studieplasser i budsjettforliket mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF, men Hussaini minner om at Arbeiderpartiet foreslo 3.000 nye plasser i sitt alternative statsbudsjett.

– Da hadde Oda og andre som vil bli sykepleiere hatt muligheten til å utdanne seg.

– Norge trenger 2.500 flere sykepleiere, og da er det merkelig at regjeringen ikke oppretter flere studieplasser, sier Hussaini.

– Malplassert

IKKE ET ARBEIDSMARKEDSTILTAK: Regjeringen har bygget ut kapasiteten, men utdanningssektoren er ikke først og fremst et arbeidsmarkedstiltak, sier Henrik Asheim (H). Foto: Olav Juven / NRK

Ifølge Kunnskapsdepartementet er opptakskapasiteten siden 2014 økt til å gi 8.150 nye plasser fullt utbygget. Utdanningspolitisk talsmann for Høyre, Henrik Asheim, mener at Hussaini bommer med kritikken.

– Den er helt malplassert. Det var det samme vi så da finanskrisen rammet. Da var det langt flere som søkte høyere utdanning nettopp fordi arbeidsmarkedet ble mer urolig.

– Nå har vi hatt en oljeprisnedgang som også gjør at flere søker høyere utdanning. Faktum er at vi i regjering har bygget ut kapasiteten slik at langt flere får studieplass enn tidligere, men det er også langt flere som søker om studieplass, sier Asheim.

Brister drømmen?

Det er en fattig trøst for Oda Mangen, som ikke vil gi slipp på sykepleier-drømmen riktig ennå.

– Jeg har ikke lyst til det, men hvis jeg fortsetter å ikke komme inn, så må jeg vel kanskje vurdere et annet yrke, sier hun.