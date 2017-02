515 nordmenn tok i fjor kontakt med skatteetaten for å fortelle at de har skjulte penger i utlandet. I 2016 ble det avdekket 13,7 milliarder formueskroner og 362 millioner i inntekt.

– Rekordmange har kommet, det har aldri kommet så mange noen gang, sier skattekrimsjef Jan-Egil Kristiansen i Skatt Øst.

Pågangen hos Skatt Øst i Oslo var enorm i fjor. Økningen fra året før er på nesten 50 prosent. 317 angrende syndere har kommet med informasjon om skjulte penger som de nå ønsker å gjøre opp for.

Eksploderte etter Panama-avsløringene

Jan-Egil Kristiansen er skattekrimsjef i Skatt Øst og tror det finnes mer penger der ute, selv om mange nå har kontaktet myndighetene og fortalt om skjulte penger. Foto: Sarah Pierstorff / NRK

11,7 milliarder kroner fra skjulte formuer, står det på bunnlinja hos Jan-Egil Kristiansen i Skatt Øst for 2016. Det tok av etter at Panama-avsløringene ble publisert i april.

– Oppmerksomhet er stikkordet, sier han.

Bare i løpet av april kom dobbelt så mange som samme måned året før. Kristiansen tror den enorme pågangen kan ha to årsaker.

– I tillegg til oppmerksomheten rundt panama-avsløringene er folk redde for at utenlandske banker skal gi ut informasjon. Nye avtaler gjør at internasjonale banker vil rapportere uten at vi ber om det, sier han.

Risikoen for å bli tatt er stor nå Jan-Egil Kristiansen

65 milliarder hentet hjem

Ordningen med skatteamnesti har eksistert siden 50-tallet, men det skjedde ting på alvor først i 2007 da det kom frem at Oslos ordfører Per Ditlev-Simonsen hadde skjulte penger i Sveits.

Siden 2007 har nesten 2000 nordmenn kontaktet skattemyndighetene for å frivillig rapportere om formuer og inntekter fra utlandet. Hele 65 milliarder kroner er hentet hjem til Norge. 49 av disse milliardene hører hjemme i Skatt Øst. 39 av dem i Oslo.

Skatteamnesti-tall siden 2007 Ekspandér faktaboks Norge som helhet 65 milliarder kroner siden 2007

Nesten 2000 personer har rapportert inn penger Skatt Øst 49 milliarder kroner siden 2007

1530 personer har rapportert inn penger Kilde: Skatt Øst

Ønsker å rydde opp

Advokat Per B. Wright hjelper folk med papirer og dokumentasjon når de skal kontakte myndighetene og fortelle om penger i utlandet. Tidligere jobbet han i Skatt Øst med slike saker. Foto: Anne Merete Rodem

De som benytter seg av ordningen med skatteamnesti risikerer ikke tilleggsskatt eller straffeforfølgelse, uavhengig av størrelsen på beløpene.

Per B. Wright er advokat med skatterett som spesialområde og har bistått og bistår mange som vil fortelle myndighetene om ubeskattede inntekter og formue i utlandet. Han forteller om en jevn pågang av klienter de siste årene som har hatt et ønske om å rydde opp.

– Det har vært mye om frivillig retting, skjulte formuer og Panama Papers i media de siste årene, og det påvirker nok mange som har ubeskattet inntekt og formue. Noen tenker nok at de må oppgi det før det blir oppdaget, mens andre ønsker å få ordet opp i forholdene uavhengig av omtalen, sier Wright.

For sent om man står på Panama-listene

Kristiansen vil ikke svare på om noen av dem som har søkt også står på Panama-listene som myndighetene nå er i ferd med å gå gjennom.

– Men står man på listene og har søkt om amnesti kan det være for sent, sier han.

Selv om mange penger nå er rapportert inn, tror Kristiansen det er mer der ute.

– Jeg kan ikke skjønne at det skal være tomt, sier han.