Rekordmange flytter til Akershus

Oslo er fortsatt det norske fylket som flest flytter til. Den store forskjellen mellom Oslo og Akershus er at veldig mange flere forlater hovedstaden.

Flyttetap

Det gjorde at Oslo i fjor hadde et innenlands flyttetap på 841 personer, ifølge Statistisk Sentralbyrås ferske flyttestatistikk.

At Oslo hadde befolkningsvekst, skyldes fødselsoverskudd og innvandring, den høyeste i landet.

Akershus derimot hadde en innenlands flyttegevinst på 5.657 personer. Det er nesten fire ganger så mye fylke nummer to, Østfold. Rogaland var det fylket som hadde størst flyttetap.

Innvandring og flytting Fylke Folketall 1. januar 2017 Endring 2016 (prosent) Netto innvandring Innenlands flyttegevinst/-tap Østfold 292 893 1,0 1 255 1 548 Akershus 604 368 1,7 1 733 5 657 Oslo 666 759 1,3 3 242 -841 Hedmark 196 190 0,4 1 031 299 Oppland 189 479 0,3 1 301 -575 Buskerud 279 714 0,7 1 125 435 Vestfold 247 048 0,8 1 089 780 Telemark 173 307 0,5 1 026 -230 Aust-Agder 116 673 0,8 915 -304 Vest-Agder 184 116 0,8 1 208 -606 Rogaland 472 024 0,4 562 -1 782 Hordaland 519 963 0,7 1 284 -410 Sogn og Fjordane 110 266 0,4 1 318 -663 Møre og Romsdal 266 274 0,4 1 670 -1 157 Sør-Trøndelag 317 363 1,3 1 581 1 026 Nord-Trøndelag 137 233 0,6 1 133 -519 Nordland 242 866 0,4 2 241 -1 379 Troms 165 632 0,8 1 499 -636 Finnmark 76 149 0,5 881 -643

Førskolebarn ut

Grovt forenklet kan vi si at unge barnløse flytter til Oslo for å studere eller jobbe og ut igjen når de har stiftet familie.

BARN FLYTTER: Barnefamilier flyttter gjerne fra Oslo før barne begynner på skolen, sier SSB-forsker Lasse Stambøl. Foto: SSB

– Hvert tredje barn som bor i Oslo i første leveår, bor et annet sted som seksåring, sier SSB-forsker Lasse Sigbjørn Stambøl, som har forsket på flyttemønstre blant barn og unge.

– Barnefamilier som flytter fra Oslo, gjør det gjerne før barna begynner på skolen. Det har med plassbehov og boligpriser å gjøre, og for noen et ønske om å bo mer landlig.

– For enkelte kan også andelen barn med innvandrerbakgrunn på skolen spille inn, sier Stambøl.

Mer for pengene

Av de 26.448 personene som kom med flyttelass til Akershus fra andre fylker i fjor, kom 16.235 fra Oslo. Det er nesten to av tre.

MER FOR PENGENE: Eiendomsmeglerne merker presset i boligmarkedet i Akershus i form av større etterspørsel og raskere omsetning, sier forbundsdirektør Carl O. Geving. Foto: Victoria Wilden / NRK

– Den viktigste årsaken til at folk flytter fra Oslo til Akershus, er nok at de får mer for pengene, sier adm. direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Han legger til at Akershus også er det fylket der det bygges flest nye boliger.

– De får også andre kvaliteter; nærhet til natur, bedre luft og bedre bomiljøer, samtidig som det fortsatt er relativt kort reisevei til byen.

Hva er det barnefamiliene etterspør?

– Bedre oppvekstmiljøer, enkelt sagt. Du kan jo tenke deg selv; hvis du bor i en blokk midt i asfaltjungelen i fjerde eller femte etasje uten heis, så er det fristende å komme deg over i rekkehus litt nærmere marka.

– I Oslo er det mindre tilbud av den type boliger, og det er dyrere, slår Geving fast.

Han sier at økt boligbygging i Oslo på sikt vil gi bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel, men at en storby som Oslo alltid vil være attraktiv og relativt høyt priset.

Gjerdrum på topp

Ifølge SSBs befolkningsstatistikk for 2016, som ble publisert tidligere i år, var det Øvre Romerike som økte mest, med Gjerdrum som Norges raskest voksende kommune.

– Vi kan tilby det mange etterspør; trygge oppvekstvilkår, gode fritidstilbud og rolige og landlige omgivelser, sa Gjerdrum-ordfører Anders Østensen (Ap) da.