Rekordbeslag på Gardermoen: Har funnet opptil 180 ulovlige kniver på en dag

– Her ser vi noen karambitkniver, batangakniver og springkniver, sier Runar Kristiansen, tolloverinspektør ved Tolletaten på Gardermoen.

Denne dagen har tollerne funnet 180 kniver på vakta. Alle sammen er kniver som har til hensikt å skade.

De er som tatt ut fra en amerikansk gangsterfilm. Noen kan kastes, som for eksempel batangakniven, mens andre er små og innpakket i hard plast.

Disse er på størrelse med et kredittkort, og kan gjemmes.

– Den er veldig lett å gjemme i lomma, så en slik kniv er ikke noe ålreit i det hele tatt, sier Fredriksen.

KAN GJEMMES: Dette er en liten kniv som er tildekket hard plast. Den kniven og beskyttelsen rundt knivene er på størrelse med et kredittkort. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Aldri før har tollerne beslaglagt så mange kniver

Første halvår i år, altså frem til 31. juni, beslagla tollerne på Gardermoen over 600 kniver. Det er en økning på flere hundre prosent sammenlignet med første halvår i fjor, ifølge Tolletaten.

Det har de siste dagene vært en ekstrem innførsel av ulovlige kniver hos Tolletaten og de har beslaglagt opp mot 180 kniver på en dag.

– Dette er bekymringsfullt. Det kommer altfor mange ulovlige voldsprodukter inn til Norge i dag. Innsatsen til tollvesenet vil trolig spare liv og helt sikkert hindre masse skader, og det er viktig for oss, sier Tor Fredriksen, seksjonssjef ved Grensekontrollseksjonen i Tolletaten på Gardermoen.

BEKYMRINGSFULLT: – Dette er bekymringsfullt. Det kommer altfor mange ulovlige voldsprodukter inn til Norge i dag, sier seksjonssjef Tor Fredriksen. Foto: Stig Jaarvik / NRK

De fleste knivene blir bestilt på nettet og er fra asiatiske land. Knivene blir beslaglagt og de som har bestilt dem blir anmeldt.

– Knivene blir beslaglagt, og vi anmelder det etter våpenloven og våpenforskriften. Den sier at en kniv skal ha et aktverdig formål, altså være til fornuftig bruk. Disse knivene har ikke noe fornuftig bruk bortsett fra å påføre skade, sier han.

DAGENS FANGST: Runar Kristiansen, tolloverinspektør ser igjennom dagens post, denne dagen ble 80 kniver beslaglagt. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Unge menn

Nesten 40 prosent av dem som bestiller disse knivene på nett, er gutter og unge menn i alderen 13 til 28 år.

Prosentvis ser tollerne at det er flest kniver som skal til Oslo, men det er også folk som ønsker de i hele landet.

– Vi ser at det kommer til hver eneste kommune i hele landet. Det er bekymringsfullt, og gjør at samfunnet fylles opp med ulovlige voldsprodukter, som kan brukes til stygge saker, sier Fredriksen.

PASSER PÅ: Tollerne ved Gardermoen prøver å stoppe innførselen av ulovlige kniver. De sier at de ikke kan stoppe alt, men at de begynner å få dreisen på det. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Hvorfor så mange ønsker slike kniver er vanskelig å si, men seksjonssjefen har noen teorier.

– Vi tror at spesielt unge menn føler seg tiltrukket av å ha og eie slike type kniver. Det gir muligens en form for status, og kanskje en form for sikkerhetsfølelse. Det er vi usikre på, men vi ser at det øker voldsomt, sier han.

På spørsmål om innførselen av ulovlige voldsprodukter kan stoppes, svarer seksjonssjefen;

– Vi får aldri stoppet alt, men den siste tiden har vi gjort et skikkelig innhogg. Jeg tror vi begynner å få dreisen på det, men stopper helt sikkert ikke alt.