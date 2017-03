Rekkehus evakuert på grunn av brann

14 personer er evakuert fra et rekkehus i Kantarellen terrasse på Mortensrud. Det er ikke meldt om personskader.

Den første meldingen til politiet gikk ut på at det brant på et kjøkken. Senere ble det klart at brannen hadde spredd seg til loft og tak. Ved 5.40-tiden opplyste politiet at taket er overtent og ikke kan reddes.



– Det har spredd seg fra taket til fem rekkehus, som er overtent, sier operasjonsleder i politiet, Rune Ullsand.

Det er stor røykutvikling og folk som bor i området er blitt bedt om å holde vinduene lukket. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Ullsand sier at samtlige beboere er evakuert.

– Det er ingen som er skadet, men de blir ivaretatt av ambulanse på stedet, sier Ullsand til NRK.

Det er kraftig røyk over et stort område, og folk i nabolaget er blitt bedt om å holde vinduene lukket.

– Vi er fortsatt på stedet og jobber opp mot eventuelle nye evakueringer, sier Ullsand.

Det er ikke klart hvor store skader husene har fått.

– Takene har vært overtent, men om hele boligen er skadet, er for tidlig å si, ifølge operasjonslederen.