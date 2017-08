Regnet skaper trøbbel for både fotball og kjellere

Rundt ti kjellere i området Ekeberg og Nordstrand har fått vannlekkasje, etter det kraftige regnværet de siste timene. I hele Oslo er det rundt 14 kjellere som nå står under vann, melder brannvesenet ved 19-tiden.

– Det er i hovedsak eneboliger, sier Hans Kristian Steen i Oslo brann og redningsetat.

Selv om regnet har oversvømt hele undergangen på Majorstuen T-banestasjon, har det ikke skapt problemer i kollektivtrafikken.

– Det ser kanskje dramatisk ut, men regnet har ikke skapt problemer for oss. Driftssentralen melder om at alt er under kontroll, sier Jan Rustad i Sporveien.

Ifølge Meteorologisk institutt er det registrert 78,6 mm med regn så langt i dag på Bygdøy målestasjon i Oslo. Mellom klokken 17 og 18 kom det hele 21,1 mm med nedbør her.

– Lavtrykket som gir dette regnværet flytter seg sakte nordover. For Østlandet sin del betyr det at regnet går over til regnbyger, kan hende med torden. Nedbøren kommer til å avta i løpet av kvelden og natta, sier vakthavende statsmeteorolog Sevim Müller.

Mer nedbør i Akershus

Det er ikke meldt om flomfare i Oslo, men i Akershus har NVE satt gult nivå. Det er riktignok det laveste varslingsnivået, og betyr at det kan ventes lokale oversvømmelser.

I Follo har brannvesenet hatt en del å gjøre, og har derfor oppbemannet med to mann. Rundt 15 kjellere er oversvømte, de aller fleste i Oppegård kommune.

– Vi pumper og støvsuger opp vannet, og prøver å få unna det som kommer inn. Vi ber folk være litt tålmodige, for det er mange som trenger hjelp, sier operatør Vegard Andersen.

Blir bedre i morgen

Det blir heller ingen kamp mellom Stabæk og Aalesund på Nadderud i dag. Det regner kraftig, og dommer Trond Ivar Døvle mener at banen er uspillbar på grunn av de store vannmengdene.

Kampen blir trolig utsatt til torsdag kveld, noe som vil være gjennomførbart ifølge meteorologen.

– Først på dagen i morgen henger det igjen enkelte regnbyger, vesentlig i indre Østlandet. Ellers blir det faktisk en flott dag i morgen, hvor sola etter hvert får vise seg fram igjen. Temperaturen kommer til å klatre over 20 grader i Oslo, sier Müller.