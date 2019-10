Regjeringen vil bruke 100 millioner kroner på nye sykehus i Oslo

Regjeringen forslår å gi 100 millioner kroner for nytt sykehus på Gaustad og til utbyggingen av Aker sykehus.

De foreslår samtidig en låneramme på 29,1 milliarder kroner til prosjektet.

Aker og Gaustad skal etter planen stå ferdig i 2030. Prislappen er på 32,6 milliarder kroner.

– Jeg og Senterpartiet mener det er et stort feilgrep. Det er både en dyr og dårlig løsning. Fagmiljøene har protestert og alternativet er heller ikke utredet. Jeg er skuffet, sier Kjersti Toppe (Sp) som sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Frp vs Frp

Før valget i Oslo lovte alle lokalpartiene, utenom Arbeiderpartiet og Høyre å stemme imot reguleringsplanen for det nye sykehuset.

Dette betyr at regjeringens forslag om å bidra med millioner til et nytt sykehus, er det motsatte av hva Oslo-politikerne og hva Frp i Oslo vil.

– Vi registrerer at regjeringen har vært svært tydelig i statsbudsjettet om å legge ned Ullevål sykehus og forsette med Aker og Gaustad-planene. Vi lokalt hadde selvfølgelig håpet at Ullevål sykehus skulle få bli, sier Aina Stenersen, nestleder i bystyregruppen til Frp i Oslo.

Lokalt vil Frp forsette å jobbe for å bevare Ullevål sykehus. Stenseren er klar på at det er Oslo kommune som eier tomten sykehuset skal bygges på, og at pengene i statsbudsjettet derfor ikke vil bety like mye.

– Uten tomt blir det ikke noe salg, eller noe finansiering av Gaustad, sier hun.

Aina Stenersen, nestleder i bystyregruppen til Frp i Oslo, sier nei til regjeringens forslag om å legge ned Ullevål sykehus. Foto: Bjørn Inge Bergestuen / Oslo Rådhus

– Vi håper at alle partine i Oslo står for det de sa i valgkampe n og at det ikke blir noe salg av Ullevål sykehus, sier Stenersen.

Vil bli på Ullevål

Forslaget fra regjeringen har blitt møtt med kritikk fra tillitsvalgte og mange fagmiljøer.

– Det er en dårligere løsning enn å satse videre på Ullevål sykehus, sier Rolf Kåresen, styreleder i folkeaksjonen Redd Ullevål sykehus.

Han tror ikke saken er avgjort selv om det blir gitt penger over statsbudsjettet.

– Det er jo et klart flertall i det nyvalgte bystyret i Oslo imot å godkjenne reguleringsplanen på Gaustad.

Gaustad-motstandere demonstrerte foran Stortinget mot avgjørelsen om å legge ned Ullevål sykehus, en time før statsbudsjettet ble lagt fram. Foto: Fredrik Hagen / Fredrik Hagen