– Det er uten tvil sentralisering når man velger å styre et stort fylke som Viken fra hovedstaden, sier kommunalminister Monica Mæland (H) til NRK.

Å bygge nye kontorer i Sandvika i Bærum slo Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti fra seg. Det omstridte storfylket Viken med 1,2 millioner innbyggere styres i dag fra Oslo sentrum.

– Jeg synes det er spesielt at de partiene som vant valget på å være opptatt av desentralisering velger å styre Østfold, Akershus og Buskerud fra Oslo.

– Burde sitte der hvor folk er

Bygdepolitisk talsperson i Norges Bygdeungdomslag Sofie Sangnæs, er heller ikke spesielt begeistret for at Viken skal styres fra hovedstaden.

Sofie Sangnæs i Norges Bygdeungdomslag. Foto: Caroline Tolfsen / NRK

– Det synes jeg er veldig rart. Det er ikke her akershusingene, østfoldingene, og buskerudfolket bor. De bor jo ute i distriktet og ute på landet. De har egne små byer. Hvis politikerne vil til byen kan de finne en by i en av de tre fylkene.

Fra Stortinget til Galleri Oslo er det bare rundt 1000 meter, ifølge Google Maps. Oslo rådhus er heller ikke langt unna. Sangnæs mener politikerne i Viken burde ha sittet ute i distriktene der folkene de skal styre bor og lever.

– Viken har tre store fylker, så de har masse areal å ta av. Og det burde være bygg der også som egner seg til å styre nye Viken, sier Sangnæs.

Oslo ligger i sentrum av Viken

På et kontor i Galleri Oslo, sitter fylkesrådsleder i Viken, Tonje Brenna (Ap). Hun mener det var bedre å legge kontorene her av flere årsaker.

Det ene er at de trenger kontorer nå, i tillegg er Oslo i sentrum av Viken på kartet. Derfor er det enklere for dem som jobber i det nye fylket å reise hit, sier hun.

Midt i Viken ligger Oslo. Foto: Viken-prosjektet

– Paradokset her er at regjeringen har laget et nytt fylke uten et naturlig sentrum, som det Viken er. Det var ikke vårt initiativ, sier Brenna.

Hun mener det ikke er politikerne i Viken sin skyld at de nå sitter i Oslo, ettersom det var regjeringen som tvang gjennom sammenslåingen.

– Det må de selv svare for hvorfor de har gjort. Vi gjør det beste vi kan ut av det nå, og midt i Viken ligger Oslo og det er derfor kontoret er her.

Fylkesrådsleder i Viken, Tonje Brenna (Ap), sier Oslo var det naturlige valget å ha kontorene, da hovedstaden er i sentrum av Viken. Foto: Anders Fehn / NRK

– Ikke regjeringen sin skyld

At det er regionreformen sin skyld at alt sentraliseres, er kommunalministeren uenig i.

– Denne regionreformen er en reform med hensikt om å flytte mennesker, oppgaver og makt ut av Oslo. Dermed gir den en gyllen mulighet for å etablere noe nytt utenfor Oslo, sier Monica Mæland (H).

Hun understreker at regjeringen har som politikk at alle nye virksomheter skal etableres utenfor Oslo.

– Vi flytter oppgaver og virksomheter ut av Oslo, men her flytter altså fylkespolitikerne i Viken inn i Oslo. Det er et stort paradoks.