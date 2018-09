Raymond Johansen redegjorde for bystyret

Tidligere i september mottok sekretariatet for sentralt varslingsråd i Oslo kommune et anonymt varsel fra ledere i Utdanningsetaten.

Varselet gikk mot Inga Marte Thorkildsen, skolebyråd i Oslo.

I dag fortalte Raymond Johansen (Ap) byrådslederen i Oslo hvordan varselet vil håndteres.

– Påstanden om adferd i møter som varslerne opplever som trakasserende, påstand om negativ omtale om administrasjonen i mediene, som oppfattes som usanne og trakasserende. Og påstanden om negative reaksjoner rettet mot administrasjonen fra byrådet, sier Johansen.

I tillegg til å gå igjennom varselet kom det frem at det er kommet nok et varsel mot Thorkildsen.

– Jeg vil opplyse at det har kommet et nytt varsel i går, sa Raymond Johansen.

– Varselet omhandler påstand om brudd på taushetsplikt om innholdet i avholdte møter med utdanningsdirektør Astrid Søgnen og om opplysninger i offentlig journal. Det kom til sekretariatet for sentralt varslingsråd i går, sa Johansen.

Dette er saken

Thorkildsen har vært byråd for oppvekst og kunnskap siden 2017. Tidligere i september kom det frem at flere i ledergruppen i Utdanningsetaten rettet sterk kritikk mot skolebyråden.

Aftenposten var de første omtalte varselet, der det blant annet stod:

«Dette manifesterer seg i utilbørlig oppførsel der byråden roper høyt og skriker til enkelte medarbeidere, gestikulerer vilt, gråter og mistenkeliggjør tilstedeværende».

UTDANNINGSETATEN: Ledere i utdanningsetaten har sendt inn varslet mot Inga Marte Thorkildsen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Det ar i ettertid kommer frem at varselet mot Inga Marte Thorkildsen kom etter at skoledirektøren i Oslo, Astrid Søgnen beskjed om at hun ikke fikk fortsette i stillingen som utdanningsdirektør i November, etter fylte 67 år.