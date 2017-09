Rasmus Hansson kan ryke ut av Stortinget

Foreløpige tall viser at Miljøpartiet De Grønne ligger rett under fire prosent i Akershus. Og førstekandidaten Rasmus Hansson er ikke inne. Da han ble valgt inn i 2013 var han den første og eneste kandiaten fra MDG på Stortinget.

Hansson vil ikke kommentere tallene eller at stortingsplassen kan ryke før han har holdt talen sin rundt klokken 23:30 valgkvelden.

Partileder Une Bastholm er derimot inne i Oslo og tar over Hanssons plass.

Partiet hadde som mål å komme over sperregrensen og være på vippen, men har ikke gitt opp.

– Først må vi få det endelige resultatet. Men det er klart vi håper at vi klatrer utover kvelden, sier byråd for byutvikling i Oslo Hanna Marcussen (MDG) til NRK.

Nesten inne, nesten ute i Akershus Partiene som er nærmest å vinne eller tape en mandat PROGNOSE 88,1 % opptalt Inne R SV AP SP MDG KRF V H FRP Inne Ute R SV AP SP MDG KRF V H FRP Ute

Senterpartiet er tilbake

Kornfylket Akershus har ikke hatt en senterpartirepresentant på tinget siden Åslaug Haga. Nå kommer tidligere leder av Nei til EU Sigbjørn Gjelsvik inn.

NY PÅ TINGET: Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik er tidligere leder av Nei til EU, nå er han klar for Stortinget. Foto: Intisaar Ali / NRK

– Han blir stortingsrepresentant fra Senterpartiet den neste perioden, sier valgkommentator Svein Tore Marthinsen når han ser på de foreløpige tallene.

Dermed blir Gjelsvik den første senterpartirepresentant fra Akershus siden 2005. Han er strålende fornøyd med resultatet på landsbasis.

– Tallene tyder på enda kraftigere vekst i Akershus og det er fantasisk at ståpåviljen blant partifellene gir uttelling og resultat, sier Gjelsvik.

Men det er ikke like klart i alle partier.

Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet ser ut til å gå tilbake i Akershus siden forrige stortingsvalg i 2013. Samtidig går SV, Rødt, Senterpartiet og Miljøpartiet de Grønne frem, viser foreløpige tall.

Partioppslutning i Akershus Med endring i prosentpoeng fra stortingsvalget 2013 PROGNOSE 88,1 % opptalt R Rødt 1,9 + 1,2 SV Sosialistisk Venstreparti 5,2 + 1,7 AP Arbeiderpartiet 26,5 −2,0 SP Senterpartiet 5,9 + 3,4 MDG Miljøpartiet De Grønne 3,6 + 0,6 KRF Kristelig Folkeparti 2,3 −0,9 V Venstre 6,5 + 0,2 H Høyre 31,1 −2,8 FRP Fremskrittspartiet 15,0 −2,0 ANDRE Andre 1,9 + 0,8

Dempet stemning på Aps valgvake

Arbeiderpartiet ser ut til å gjøre et dårlig valg. Ordfører i Ski Tuva Moflag (A) kjemper for å få en stortingstaburett. Hun er på valgvake på Folkets hus og forteller at stemningen er dempet, og at de er skuffet over prognosene, men følger nøye med på oppdateringene.

KJEMPER FOR PLASS: Ordfører i Ski Tuva Moflag (A) står på en usikker femteplass. Foto: Victoria Wilden / NRK

– Dette er langfredag på en mandag, sier Moflag til NRK.

Tallene viser at hun kan komme inn, men som femtekandidat kjemper hun om mandatet og er midlertidig inne på utgjevningsmandat.

–Jeg vet at jeg har gjort alt jeg kan og i morgen skal jeg jobbe med politikk.

De andre representantene Anniken Huitfeldt, Sverre Myrli, Nina Sandberg og Åsmund Aukrust ser ut til å være inne.

Usikkert for flere

I Høyre-leiren er stemningen bedre, men det er knyttet usikkerhet hvor mange de får inn fra Akershus.

– Vi har gjort en god valgkamp og har kommet ut med økt selvtillit, sier partiets nestleder Jan Tore Sanner til NRK.

KAN RYKE: Kari Kjønaas Kjos er inne på utjevningsmandat, men opptellingen av forhåndsstemmene kan tyde på at partiet går tilbake og at det er usikkert om Kjos får en fjerde periode. Foto: NRK

Og det er nettopp Jan Tore Sanner som topper listen i Akershus, deretter følger Tone Wilhelmsen Trøen, Nils Aage Jegstad, Henrik Asheim, Turid Kristensen, Hårek Elvenes og Bente Stein Mathisen. Foreløpig er det usikkert for de to sistnevnte.

Fremskrittspartiets Kari Kjønaas Kjos har sittet på Stortinget i tre perioder, men stortingsplassen kan ryke for henne også. Mandatet kan gå til Kristelig Folkepartis Ingunn E. Ulfsten.

Mandatfordeling i Akershus Antall mandater med endring fra stortingsvalget i 2013 PROGNOSE 88,1 % opptalt PARTI ENDRING R Rødt 0 Ingen endring siden 2013 SV Sosialistisk Venstreparti 0 Ingen endring siden 2013 AP Arbeiderpartiet 0 Ingen endring siden 2013 SP Senterpartiet + 1 1 opp fra 2013 MDG Miljøpartiet De Grønne 0 Ingen endring siden 2013 KRF Kristelig Folkeparti 0 Ingen endring siden 2013 V Venstre 0 Ingen endring siden 2013 H Høyre −1 1 ned fra 2013 FRP Fremskrittspartiet 0 Ingen endring siden 2013