Ranet på Lørenskog

To personer ble ranet av et ukjent antall gjerningspersoner ved Triaden på Lørenskog i natt. Flere politipatruljer lette etter ranerne, men så langt er ingen pågrepet. De to ble fraranet jakker, mobiltelefoner og lommebøker, og den ene ble slått i ansiktet.