Det var et trist syn som møtte elevene ved Lysejordet skole i dag tidlig, da den tre meter høye julegrana deres lå knekt på bakken.

– Alle er veldig lei seg, både voksne og barn. Det er flere barn som gråter her i dag, sier rektor på barneskolen, Ellen Bergsland.

Rektor Ellen Bergsland ved Lysejordet skole. Foto: Henriette Mordt / NRK

Det hele startet for fem år siden da skolen investerte i et skikkelig fundament i bakken, der et stort juletre skulle få stå hvert år.

Første året kjøpte skolen inn et syv, åtte meter høyt tre som lyste opp skolegården gjennom hele desember.

Men allerede året etter ble juletreet utsatt for hærverk da noen kappet det ned med motorsag. Siden har treet blitt kappet ned hvert eneste år. Nå er skolen lei av rampestreken, skriver de på facebook i dag.

– Det er helt uforståelig. Jeg opplever dette som en veldig aggressiv handling, sier rektoren til NRK.

Fikk bare stå i fred én dag

Tidligere har treet fått lov til å stå i fred en stund, slik at de 550 elevene ved skolen har rukket å gå rundt treet og holde sin årlige julekonsert. Men denne gangen gikk det bare én dag før pøblene gikk til aksjon.

– Alle lurer på hvordan noen kan gjøre noe så slemt. Et juletre symbolisere barnlig glede, forventninger, høytid og alt som er hyggelig. Så hvorfor går noen løs på det? under rektoren seg.

Rektoren sier skolen ligger i et rolig område og at de sjelden opplever vandalisme. Bortsett fra hver eneste jul. Hun har ingen tanker om hvem som kan stå bak.

Tidligere har skolen anmeldt forholdet, men i år håper de at den eller de som står bak vil melde seg selv.

– Vi er ikke opptatt av straff, men av forsoning. Så vi oppfordrer de som har gjort det til å melde seg og få en sjanse til å gjøre det godt igjen, sier Bergsland.

Skolen vil nå skaffe et nytt tre slik at eleven får gått rundt juletreet siste skoledag, slik de alltid gjør.