Rådmann kritiserer utbyggingsplaner

Planer om å bygge ut 71 boliger på Skjettentoppen i Skedsmo kommune får kritikk fra rådmannen. Ifølge Romerikes Blad mener han at prosjektet er for høyt og massivt og anbefaler derfor at kommunestyret avviser planene til Coop Eiendom slik de er nå.