Pub-skyting var gjengrelatert

Det var bare flaks at ingen ble skadet, sa politiet, etter at det ble avfyrt en rekke skudd mot utestedet Calle's mat og vinhus, fredag ettermiddag.

Stedet var fullt av gjester da noen skjøt fra en passerende sort Jeep. Bilen ble funnet hensatt et par kvartaler unna, kort tid etter skytingen.

Leder for organisert kriminalitet i Oslo-politiet, politiinspektør Einar Aas. Foto: Arild Sandsvik / NRK

En person er pågrepet, men vedkommende er ikke siktet for selve hendelsen. Politiet utelukker ikke at flere personer kan bli pågrepet.

– Vi har mistenkte i den forstand at vi har blikket rettet mot et visst miljø, sier leder for seksjon for organisert kriminalitet i Oslo-politiet, Einar Aas.

Bevisst og planlagt skyting

– Er dette gjengrelatert?

– Dette er en episode. Én av tre på vel over et år, som er gjengrelatert og knyttet til skyting på offentlig sted, sier Aas.

I juli var det en skyteepisode utenfor en Egon-restaurant ved Triaden kjøpesenter i Lørenskog. Ifølge vitner startet det som en slåsskamp før det ble løsnet flere skudd. Flere gjester var til stede, men ingen ble skadet.

I mai i fjor ble det løsnet flere skudd mot utestedet Mona Lisa i Oslo sentrum, i forbindelse med et slagsmål. Fire personer ble pågrepet etter slagsmålet. Ifølge politiet er de fire kjente gjengkriminelle. Saken er allerede behandlet i tingretten.

– Dette er en uønsket og negativ utvikling, sier Einar Aas.

Politiet tror den siste hendelsen, skytingen mot Calle's mat og vinhus, var en bevisst og planlagt handling mot utestedet.

Det er fire kulehull i vinduene etter skytingen mot puben. Foto: Chayada Aum

Setter inn store ressurser

Aas sier politiet nå setter inn store ressurser for å oppklare skytingen.

– Vi bruker betydelige ressurser på å avverge slike hendelser, og vi mener selv at vi avverger kanskje 15 alvorlig voldshendelser i Oslo i året.

– Er det flere gjenger i Oslo nå?

– Det vil det være, men vi kaller det gjengrelatert kriminalitet. Hva som faller innenfor den boksen til enhver tid, hvilke konstellasjoner, hvilke fraksjoner og konflikter som pågår, det er et sammensatt bilde, sier leder for seksjon for organisert kriminalitet i Oslo-politiet, Einar Aas.