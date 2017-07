PST ble advart før IS-mistenkt predikant kom til Norge

Minst fire ganger har den marokkanskfødte predikanten vært i Norge og holdt foredrag. Senest i mai 2016, under navnet Tarik Ibn Ali, i en hall på Bryn foran flere hundre tilhørere.

Forrige uke ble han arrestert av britisk antiterrorpoliti i Birmingham. Spanske myndigheter beskylder ham for å ha rekruttert IS-krigere ved å produsere videoer som oppfordrer til jihad. Chadlioui avviser anklagene, men har også vært omstridt tidligere:

En av terroristene som sto bak Paris-terroren i 2015 skal ha deltatt på flere foredrag som Chadlioui holdt i en moske i Paris.

Ifølge britiske Daily Mail kobles han til flere ekstreme grupper, som Sharia4Belgium, Sharia4UK og tyske Dawa FFM.

Høsten 2014 ville nederlandske politikere forby Chadlioui å tale i byen Gouda, skriver NLTimes.

Tipset PST

– En slik som han har ingenting i Norge å gjøre. Det er et nederlag at han kom, og at så mange dro for å høre på ham, sier en norsk-marokkansk kvinne til NRK. Hun ønsker å være anonym, fordi hun vet at predikanten er svært populær i miljøet.

I likhet med spanske myndigheter mener kvinnen at Ibn Ali har radikalisert og rekruttert IS-krigere ved å produsere videoer som oppfordrer til jihad. Foto: Skjermdump

En drøy måned før Chadlioui skulle komme, tipset hun Politiets sikkerhetstjeneste PST, om hva slags mann han var.

Hun sendte flere avis- og YouTube-lenker, blant annet med videoer der han skal ha oppfordret til jihad og glorifiserer det å dø for islam.

– De ringte meg opp, og vi hadde en lang samtale, men så skjedde det ikke noe mer.

Hun er skuffet over at PST ikke foretok seg noe, og hun hevder at mange unge mennesker etter dette besøket har blitt hjernevasket, og nå er en trussel for samfunnet.

– Han er veldig karismatisk og bruker mye humor, og er derfor veldig godt likt særlig blant unge. Han rekrutterer ikke IS-soldater fra en scene i det offentlige rom, men folk som tar kontakt med ham privat får til svar at de har plikt å dra til Syria, hevder kvinnen.

Vil ikke kommentere

PST vil ikke kommentere hvordan dette konkrete tipset ble fulgt opp.

På generelt grunnlag sier de at tips fra publikum er viktig. Noen opplysninger parkeres raskt, mens andre kan være starten på mer omfattende undersøkelser.

PST vil heller ikke kommentere selve predikanten, eller det at han er pågrepet av britiske myndigheter.

– Skremmende

Statssekretær i Justisdepartementet Fabian Stang (H) synes det er skremmende at et mann med holdninger som denne predikanten har holdt foredrag i Norge flere ganger.

Statssekretær Fabian Stang mener det er viktig å stoppe predikanter som oppfordrer til vold og terror. Foto: NRK

Han mener det er klare muligheter for å hindre slike personer i å komme til landet, særlig hvis de har oppfordret til terror eller alvorlige straffbare handlinger.

– Er det å oppfordre til å dra til Syria grunnlag nok?

– Ja, jeg tror nok det.

Chadlioui har belgisk pass, men flyttet til Storbritannia med kone og barn i 2015. Ifølge justisdepartementet kan også EØS-borgere bortvises ved grensen.

Fabian Stang var ikke kjent med at PST ble tipset om Chadlioui og hans virksomhet på sosiale medier før han kom hit forrige gang.

– Jeg vet ikke noe om hvilke vurderinger de gjorde. Det viktigste nå er at vedkommende ikke kommer tilbake, og at hvis han kommer tilbake, straks blir stanset hvis han viderefører den typen virksomhet.