Prøvde å svindle 90.000 bedrifter

Flere titalls bedrifter har anmeldt selskapet, som har forsøkt å bedra for til sammen 500 millioner norske kroner.

Over 90.000 selskaper i hele landet mottok fiktive fakturaer fra OnlineOpplysningen AS. Selskapet lovet at de skulle gjøre bedriftene mer synlige på nettet.

– De domfelte har lagt ned en grundig og god jobb i utformingen av disse fakturaene for å sikre at de skulle fremstå som reelle, og noe mottakeren måtte betale, forteller politiadvokat Bergljot Skaarer, til NRK.

Må betale over fem millioner

Dommen falt i Follo tingrett tirsdag, og der ble de to mennene dømt til to år og fire måneder ubetinget fengsel.

De ble også dømt til å tilbakebetale over fem millioner kroner i erstatning.

Ifølge Skaarer var fakturaene utformet på en slik måte at det skulle virke som om det var inngått en avtale mellom OnlineOpplysningen AS og bedriftene som mottok de falske kravene, slik at de var forpliktet til å betale.

Politiadvokaten har derfor et klart råd til bedriftseiere.

– Se nøye på det dere mottar og undersøk om dette er noe dere har bestilt. Beklageligvis er det folk som forsøker å utnytte dere.

– Et samfunnsproblem

RAMMER OFTE DE SMÅ: Avokat Hedvig Svardal i Bedriftsforbundet har jobbet med mange slike saker. Ofte rammer det de små, nyetablerte bedriftene, forteller hun. Foto: Bedriftsforbundet

I Bedriftsforbundet er de godt kjent med at selskaper blir forsøkt svindlet med falske krav om innbetalinger.

– Dette er et kjempeproblem, og bedrifter blir svindlet for milliarder av kroner, forteller advokat i Bedriftsforbundet, Hedvig Svardal, til NRK.

Hun har jobbet med mange slike saker, og forklarer at det ofte rammer de minste bedriftene – og gjerne dem som i tillegg er nyetablerte. Svardal forteller at mange er redde for å gjøre feil.

– Dessverre er den store feilen at man blir lurt. Som regel skjer det fordi man har liten tid og dermed ikke rekker å lese alt så nøye som man bør.

Svardal kaller det et samfunnsproblem, men har ingen forslag til quick fix.

– De som sitter med fakturaene må rett og slett være klar over at mange dessverre vil forsøke å svindle dem, sier advokaten.

Vurdere anke

INNRØMMER Å HA GJORT DET: – Mine klienter har erkjent straffskyld, sier forsvarer Ulrik Sverdrup-Thygeson. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

De to som står bak OnlineOpplysningen AS har holdt på i flere år.

Forsvarer til den ene av de to, Ulrik Sverdrup-Thygeson, forteller at klienten har erkjent straffskyld.

– Han vurderer nå om han skal anke, men om det skjer er det utelukkende straffeutmålingen som ankes. Skyldspørsmålet blir stående, sier han.

Er det noe spesifikt i selve straffen som din klient er misfornøyd med?

– Det er flere ting. Blant annet mener vi at saksbehandlingstiden på to år bør tillegges større vekt, sier Sverdrup-Thygeson.