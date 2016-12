Prøvde å kjøre ned mann

En kvinne i 20-årene er anmeldt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand og for å ha prøvd å kjøre på en mann i Parkveien rundt kl. 22.30 i går kveld. I bilen var det også en mann i 20-årene, og de er begge anmeldt for å ha stjålet bilen.