Postbud ranet med kniv

Et postbud ble ranet med en kniv i Gyldenløvsgate i Oslo, like etter klokken 11 i formiddag. Politiet leter nå etter to mistenkte menn i 20-årene, som stakk fra stedet. De fikk med seg en systemnøkkel til postkassene, opplyser politiet.