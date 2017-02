Populær støtte til el-varesykkel

Over 300 søkte om støtte til el-varesykkel på bare fire timer. I dag åpnet Byrådet muligheten til at privatpersoner kan søke om å bli sponset med inntil 10 000 kroner for å kjøpe en slik sykkel. Det er satt av fem millioner kroner til støtteordningen.