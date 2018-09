Politiet: –Ikke uvanlig at jenter slåss

Flere videoer som florerer på Snapchat viser hvordan jenter angriper hverandre både utenfor og inne i klasserom på Hersleb videregående skole i Oslo.

Den siste tiden har det vært fire slike slåsskamper ved skolen, og én av årsakene til slåssingen skal være at jentene «blikker» hverandre.

– Jeg syntes det er veldig trist. Det er noe nytt vi har opplevd den siste tiden. Hersleb er jo ikke en sånn type skole, sier elev Axlaam Jama (17).

– Gjør slåssingen til underholdning

Både Jama og medelev Iqram Aden (17) sier det går utover undervisningstimene.

– Folk snakker om det og syntes det er rart. De snakker om hvem som var innblandet og hva som skjedde. Det blir bare litt sykt, sier Aden.

Jentene syntes det er trist for skolen, men sier de ikke føler seg utrygge. De kjenner ikke til bakgrunnen for slåssingen, men sier konflikten har pågått en god stund.

De reagerer på at slåssingen har blitt filmet og delt rundt som underholdning.

– Hvis du heier på det og sender videoen rundt så er du jo med på det, sier Jama.

– Da gjør du det til underholdning, i stedet for å ta det seriøst. Folk kan jo skade seg, legger Aden til.

VIDEO: Her barker flere jenter sammen inne i et klasserom ved skolen. Senest fredag havnet flere jenter i et slagsmål. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Her barker flere jenter sammen inne i et klasserom ved skolen. Senest fredag havnet flere jenter i et slagsmål.

Skal mekle mellom jentene

Både skolen og politiet har den siste tiden forsøkt å rydde opp i kranglingen mellom det som er to jente-grupperinger.

På spørsmål om elever er utvist etter slåsskampene svarer rektor Anja Teig slik:

– Hersleb har behandlet saken i tråd med Osloskolens reglement.

Der står det at reaksjoner på denne typen lovbrudd straffes med utvisning i en periode.

I helgen ble også konfliktrådet kontaktet for å hjelpe til. Ved å la jentene møtes ansikt til ansikt og snakke sammen med hjelp av en mekler, håper de å nøste opp i konflikten.

LEDER: Konfliktrådslederen i Oslo mener at et møte ansikt til ansikt mellom jentene kan nøste opp i konflikten. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det pleier å være vellykket når man bare får partene til å møtes, sier konfliktrådsleder i Oslo, Ellen Ystgaard Tjemsland.

Det er frivillig å møte i konfliktrådet.

Ikke uvanlig med jenter som slåss

Ystgaard Tjemsland sier de ikke kan pålegge jentene noen form for konsekvenser, men at de legger til rette for at alle skal få forklare bakgrunnen for konflikten og hjelpe dem med å finne løsninger.

– Stemningen i rommet kan være litt anspent i første møte, men de ledes jo av meklere som er drevet i dette. De har også møtt partene hver for seg først, slik at alle er forberedt på hva som er tema og hva som faktisk har skjedd.

Eventuelle konsekvenser må politiet stå for. De sier jente-slåssing ikke er uvanlig.

IKKE UVANLIG: Politiet har hatt noen saker hvor jenter har barket sammen, sier Geir Tveit i Oslo-politiet. Foto: Patrick da Silva Sæther / Nrk

– Vi har hatt noen saker de siste årene hvor jenter har barket sammen. Men det er ikke daglig, og så har det roet seg ned når miljøarbeidere, foreldre og politi har blitt koblet på, sier Geir Tveit, som er leder i forebyggende avdeling i Oslo-politiet.

Han mener slåssingen handler om å markere seg.

– Rett og slett. Det er for å vise at på denne arenaen er de jeg som betyr noe, sier han.