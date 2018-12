Politiet: – Vi vet ikke om bombesiktet var alene

Det får NRK opplyst av pressesjef i Øst politidistrikt, Ann-Kristin Endal.

I en pressemelding skriver politiet at mannen er siktet for drapsforsøk og fremstilles for varetekstfengsling ved Halden tingrett.

Politiadvokat John Skarpeid sier fengslingsmøtet er satt til Halden fordi det er tingretten i Halden som har fengslingsmøter på lørdager denne helgen.

Politiadvokat John Skarpeid sier til NRK at den siktede sitter i avhør lørdag ettermiddag. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Den siktede sitter i avhør lørdag ettermiddag.

– Vi ønsker å holde han i varetekt i fire uker med brev og besøksforbud og vi vil også begjære fullstendig isolasjon i to uker av hensyn til etterforskningen, sier Skarpeid til NRK.

Til VG sier Skarpeid at de ikke kan være sikre på om mannen har gjort dette alene.

– Vi har ennå ikke konkludert med om han har gjort dette alene. Det er en pågående etterforskning, derfor ønsker vi ikke at detaljer som kommer opp i retten skal komme ut, sier han til avisen.

Mottok mistenkelig pakke

Det var onsdag at politiet i Ski mottok en mistenkelig pakke som viste seg å være en skarp bombe. Bombefunnet førte til at deler av bygningen ble evakuert.

Politihuset i Ski er hovedkvarteret til Øst politidistrikt, som dekker Østfold og store deler av Akershus.

Bomben ble kort tid senere uskadeliggjort av politiets bombegruppe og fraktet til Kripos sine lokaler i Oslo for tekniske undersøkelser.

Samtidig som selve bomben har blitt undersøkt hos Kripos, har Øst politidistrikt etterforsket saken.

Fredag ble mannen i 40-årene pågrepet ved Skedsmo senter i Akershus.

Onsdag ble området rundt politihuset i Ski sperret av, etter at de ansatte ved postmottaket mottok en mistenkelig pakke. Torsdag kunne politiet melde at pakken inneholdt et improvisert sprenglegeme. Foto: Freddie Larsen

Kjenning av politiet

I følge det NRK kjenner til skal mannen være fra Romerike. Politiadvokat John Skarpeid har tidligere sagt at han blant annet er kjent for politiet for å ha tagget ned politihuset.

Ifølge VG skal mannen i 2008 ha forskanset seg utenfor politihuset på Lørenskog, og truet med å sprenge en hjemmelaget bombe. Denne var laget av gassflasker, en bensinkanne, et brennende stearinlys og et brennbart pulver.

I etterkant av bombetrusselen i 2008 ble mannen tvangsinnlagt til psykiatrisk observasjon, før han ble friskmeldt og varetektsfengslet. I 2010 ble han dømt til fengsel i ett år for både trusler mot politiet og for seksuell omgang med en mindreårig jente.

Den siktede mannen erkjenner ikke straffskyld, ifølge sin forsvarer John Christian Elden.

I en epost til NRK tidligere skrev Elden:

– Han nekter skyld. Etter avtale mellom politijuristen og meg skulle han komme til avhør, men jeg er ikke kjent med hva politiet mener knytter mannen til saken ut over hans hat mot politietaten.