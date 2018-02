Politiet: – Vi later som om pengene har kommet

Etter at en mann i slutten 20-årene ble skutt flere ganger onsdag kveld, er mange beboere på Holmlia redde. Mannen ble ikke livstruende skadet. Så langt er ingen pågrepet.

Det er ikke første gang det er alvorlige voldshendelser i på Holmlia og regjeringen har gitt 30 millioner til forebygging i 2018. Folk i området sier de ikke har sett noe til pengene.

– Pengene er ikke på plass enda, men vi har hatt en styrket innsats på Holmlia før jul. Nå later vi som om pengene har kommet og iverksetter en styrking av det forebyggende arbeidet. Det er besluttet i dag. Vi kommer til å være mye mer synlig på Holmlia i tiden fremover, sier John Roger Lund, leder for Enhet Øst i oslopolitiet.

Unger er redde

Sabah Bilal. Foto: Heidi Klokk / NRK

– Vi går her hver dag, siden vi må jo på skolen. Vi prøver å holde sammen og ta følge to-tre stykker sammen, i tilfelle, sier Sabah Bilal.

Danial Bilal. Foto: Heidi Klokk / NRK

– Hvis det skjer noe her nå så er vi sammen og har med telefoner og kan ringe politiet med en gang, sier Danial Bilal.

John Roger Lund prøver å berolige de som er redde med at det fortsatt er trygt å ferdes på Holmlia.

– Vi mener at folk på Holmlia kan føle seg trygge. Vi vet ikke bakgrunnen for den siste hendelsen. Det vi vet av erfaring er at dette ikke rammer tilfeldige personer.

Borettslag leier inn vekter

Dara Goldar. Foto: Heidi Klokk / NRK

Dara Goldar er leder for organisasjonen Unge Holmlianere. De ønsker seg politistasjon på Holmlia Senter. Det blir det ikke, sier politiet. De ønsker seg også et politi som er mye mer til stede. Det får de, sier politiet.

Dara Goldar peker på flere tegn til frykt i området.

– Det er borettslag som har leid inn vektere som patruljerer for dem fordi de rett og slett ikke føler seg trygge.

Organisasjonen Unge Holmianere har flere ønsker for fremtiden.

– I tillegg trenger vi et mye bedre fritidstilbud her. Det er mange ungdommer som går rundt uten mål og mening og som fanges opp til gjengene.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap)

– Vi tar bekymringene fra innbyggerne våre på Holmlia på største alvor, sier byrådsleder Raymond Johansen.

– Jeg forventer at politiet i Oslo får alle de ressursene som trengs til deres essensielle arbeid for trygge nærmiljø i Oslo.

Tirsdag neste uke stiller Johansen og Lund til folkemøte på Holmlia.