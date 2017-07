Politiet: – Mye mindre vold og bråk på Blå nå

– De siste to-tre månedene har Blå iverksatt tiltak som har vist en svært positiv effekt. Det har nesten ikke vært noen voldsepisoder eller uro der den siste tiden, sier Lasse Johnsen, leder av Oslo-politiets utelivsgruppe, til NRK.

Blant tiltakene som har hatt god effekt for å få ned ordensproblemene trekker politiet særlig frem at aldersgrensen på utestedet er blitt hevet til 23 år.

– De gjør også gode risikovurderinger og har jobbet godt med å forhindre trengsel ved inngangen, sier Johnsen.

– En enkelthendelse

På nåværende tidspunkt ser politiet på den dramatiske skyteepisoden på Blå natt til søndag som en enkelthendelse, som utestedet slett ikke kan klandres for.

POSITIV: – Vi er godt fornøyd med Blå så langt. Det har vært en er veldig positiv utvikling der i det siste, sier Lasse Johnsen, leder av Oslo-politiets utelivsgruppe. Foto: PRIVAT

– Vi må se på totalbildet så klart, og hva etterforskningen vil vise, men vi kan ikke se at en sånn hendelse skal kunne sette noe annet lys på utviklingen, sier Johnsen.

Han understreker at de har en god dialog og et bra samarbeid med Blå.

Rapport om vold og uro

Politiet har tidligere ønsket utestedet stengt for mange voldsepisoder. I 2016 kom en syv siders rapport om utestedet Blå fra politiets utelivsgruppe.

Rapporten la grunnlag for at Næringsetaten i Oslo kommune sendte varsel om at de ikke ville få fornyet skjenkebevilling.

Politiet skriver at: «hendelsene i all hovedsak dreier seg om episoder hvor det er tilløp til/trues med vold eller hvor sammenstøt allerede har funnet sted».

I rapporten kommer det frem at det var 95 uønskede hendelser ved Blå i 2015. Hendelsene ble til 102 føringer i politiets operative logg og 47 straffesaker.

BRENNERIVEIEN: Det populære utestedet ved Akerselva i Oslo beskrives av mange som en viktig kulturinstitusjon i hovedstaden. Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

24-åring siktet for drapsforsøk

Mannen (24) som er siktet for drapsforsøk etter å ha skutt fire personer på utestedet Blå i Oslo natt til søndag, blir fremstilt for varetektsfengsling tirsdag.

24-åringen erkjenner straffskyld for grov kroppskrenkelse, men ikke for drapsforsøk. Han sier at han skjøt spontant – men ikke for å drepe.

Han har forklart at han avfyrte skuddene fordi han ikke fikk komme inn på utestedet natt til søndag.

Ingen av personene som ble skutt, er alvorlig skadd.