Politiet: – Ikke glem blinklyset!

BLINKLYSAKSJONIST: Bjørn Trosdahl har fått massiv støtte etter at han begynte å aksjonere for riktig bruk av blinklys i rundkjøringer. Foto: Thomas Marthinsen / NRK

I januar ble Bjørn Trosdahl bortvist av politiet da han aksjonerte i en rundkjøring i Ski med sitt hjemmelagde protestskilt.

Da hadde han i lengre tid irritert seg på bilføreres manglende bruk av blinklys i nettopp rundkjøringer.

Helt siden oktober har han stilt opp i 20 rundkjøringer i Ski for å gjøre folk oppmerksomme på problemet.

Engasjement i sosiale medier

Politiet i Follo tweetet selv om bortvisningen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Men det var først etter at komikeren Bård Tufte Johansen retweetet meldingen at det virkelig tok av med støtte til Trosdahl.

Politiet stiller seg bak aksjon

ENIG: – Hvis folk blir flinkere til å bruke blinklyset, får vi bedre trafikkflyt, færre uhell og mindre forurensning, sier politibetjent Terje Tutturen i Follo-politiet. Foto: Thomas Marthinsen / NRK

Denne onsdagen deltar også politiet i kampanjen.

– Hvis folk ikke gir tegn blir det luker i rundkjøringa som andre kunne ha benyttet. Da blir andre bilister irritert, sier politibetjent Terje Tutturen i Follo politidistrikt.

– Hvis man derimot bruker blinklysene, da vil vi øke trafikkflyten i sentrum og det vil bli mindre forurensning.

Det er nå ekstra viktig at folk i Ski gir tydelige signaler på hvor de skal, ettersom det pågår et stort anleggsarbeid med Follobanen. Anleggsarbeidet fører til at all trafikk må inn til Ski fra to sider, mot tidligere innkjøring fra tre sider.

– Det koster så lite å bruke det blinklyset og informere andre om hva du har til hensikt å gjøre, sier Tutturen.

Slik skal blinklys brukes i rundkjøring Ekspandér faktaboks Ved svinging, eller annen vesentlig endring av kjøretøyets plassering i sideretning, skal det til veiledning for annen trafikant gis tegn

Tegn skal gis i god tid, men ikke slik at det kan oppstå misforståelser.

Dersom du skal til høyre ved første avkjøring, gis tegn til høyre i god tid før du kjører inn i rundkjøringen.

Når du skal ut av rundkjøringen ellers, blink til høyre når du er på høyde med siste utkjøring før du selv skal ut.

Dersom du skal ut til venstre for der du kjører inn, kan det i enkelte tilfeller være til informasjon for andre trafikanter at du gir tegn til venstre før du kjører inn i rundkjøringen.

Ved feltskifte i rundkjøring med flere felt, skal det gis tegn før feltskifte. Kilde: Statens vegvesen

Slapp å betale bot

Foreleggssatsen for ikke å gi tegn er på 2500 kroner. Den slapp bilførerne under aksjonen onsdag.

VANLIG FORKLARING: – Jeg bruker å gjøre det, men gjorde det ikke i dag. Nå kommer jeg helt sikkert til å bli flinkere, lover bilfører Hans Ervik. Han er glad han slapp boten for ikke å bruke blinklyset i rundkjøringen. Foto: Thomas Marthinsen / NRK

– De slipper forelegg i dag, men det er ikke sikkert de gjør det i morgen. Før eller siden må vi reagere, men kanskje en sånn liten gladkontroll synker mer inn enn å komme hjem med et forenkla forelegg på to og et halvt tusen, sier Tutturen.

Han sier at folk vanligvis unnskylder seg med at de egentlig pleier å være flinke, men at de akkurat denne gangen glemte å tenke på det.

– I naturlige kryss vil folk blinke både til høyre og venstre, men i rundkjøringene gir de ikke de tegnene som andre trenger for å vite hvor de har tenkt seg, sier politibetjenten.

Uten blinklys, ingen erstatning

Også NAF og Gjensidige støtter budskapet i blinklys-aksjonen.

DYRT Å LA VÆRE: Det er påbudt å blinke i rundkjøringer for å vise i hvilken retning man skal kjøre. – Hvis man ikke gjør det kan man selv bli ansvarlig i en forsikringssak, sier forsikringsrådgiver Marius Johansen i Gjensidige. Foto: Thomas Marthinsen / NRK

I tillegg til å forhindre ulykker, kan det koste deg dyrt å droppe blinklyset, sier Marius Johansen, forsikringsrådgiver i Gjensidige.

– Hvis man ikke gjør det kan det hende at man blir ansvarlig for ulykken eller uhellet selv. Da får man en avkorting i forsikringen, tap av bonus og må kanskje betale alle skadene selv, advarer forsikringsrådgiveren.

Johansen understreker at man i rundkjøringer uansett må følge godt med på andre trafikanter for å få en god trafikkflyt.