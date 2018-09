Politiet utelukker ikke pågripelser i dag

Like etter klokken 20 fredag kveld ble det avfyrt skudd i nærheten av Ensjø T-banestasjon i Oslo. Lørdag formiddag jobber politiet fortsatt med å kartlegge hendelsen.

– Vi går gjennom videoer og vitneavhør for å kartlegge hva som har skjedd, sier politiadvokat Henrik Rådal til NRK.

Ingen er så langt pågrepet i saken, men politiet pekt ut mulige mistenkte gjerningsmenn.

– Vi utelukker ikke pågripelser i dag, sier Rådal.

Skudd traff tilfeldig bil

En tilfeldig bil ble truffet i det som ifølge politiet var en konflikt mellom to grupperinger på stedet. I den tilfeldig forbipasserende bilen satt det to voksne og to barn.

Skuddet traff døra til den tilfeldige bilen, slik man kan se her. Foto: Andreas Sundby/NRK

Ifølge vitneopplysninger var det ungdommer som avfyrte skuddene. Gjerningspersonene kjørte fra stedet før politiet kom.

Søker i kjente miljøer

Fredag kveld sa operasjonsleder Rune Ullsand til NRK at de søker etter bilene i miljøer de har kjennskap til fra før.

– Det er snakk om miljøer vi kjenner til fra etterretningsarbeid, sa han.

Politiet beskrev de mistenkte gjerningspersonene som personer i alderen 16 til 20 år, og de skal ha kjørt fra stedet i to sølvfargede Volkswagen Polo eller Golf 2004-modeller.

– Vi tenker at det er svært alvorlig, derfor har vi satt i verk store ressurser, og ønsker å få kontroll på de to bilene, sa Ullsand.