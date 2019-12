Politiet undersøkte huset til Hagen med lydekspert

Lydekspert Truls Birkeland, kjent som produsent for bandet Vamp, er torsdag tilbake på åstedet. Sammen med ham er flere andre politibetjenter og to biler fra Øst politidistrikt og Oslo politidistrikt.

Birkeland er ansatt i Oslo politidistrikt som ekspert på lyd og har tidligere gjort undersøkelser inne i huset der Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra 31. oktober i fjor.

– I alle store etterforskninger får vi svar som leder til nye spørsmål. Noen av disse må følges opp med nye undersøkelser, og det er også tilfellet i dag. Utover det har vi ingen kommentar til undersøkelsene som gjøres, sier politiinspektør Tommy Brøske til NRK.

Anne-Elisabeth Hagen er gift med milliardær Tom Hagen som fortsatt bor i huset. I huset ble det funnet brev med krav om løsepenger, men politiet tror 69-åringen kan ha blitt drept og at noen har prøvd å få det til å se ut som en bortføring.

Låselyder og bil som flyttes

Politiet gikk inn i boligen før klokken 10 torsdag formiddag. Etterhvert kom en betjent ut og flyttet på en av bilene før han gikk inn igjen. Dette gjentok seg to ganger. Utenfra kunne en også høre det som minner om en ytterdør som låses opp og igjen innenfra flere ganger.

NRK meldte nylig at etterforskerne holder muligheten åpen for at de som bortførte Anne-Elisabeth Hagen låste seg inn. Politiet har bekreftet at det innimellom ble oppbevart nøkler til huset utendørs.

Etterhvert kom etterforskerne ut med to svarte kofferter og en tripod, før de forlot Hagens hus like før klokken 11. Det var VG som først omtalte dagens undersøkelser i huset i Sloraveien i Lørenskog. Ifølge avisen ankom etterforskerne i 09:30-tiden.

Mange spor – ingen pågrepet

I løpet av det siste drøye året har politiet gjort mange undersøkelser. Sentrale spor i saken er blant annet et fotavtrykk og trusselbrevet som lå i huset etter at Hagen forsvant.

Det er også avhørt en rekke vitner. Men ingen er pågrepet. Tidligere i høst mente politiet at de kunne løse saken i løpet av året, men det har de senere gått tilbake på.

I august sa politiinspektør Tommy Brøske, som leder etterforskningen, at det var lite sannsynlig å finne Anne-Elisabeth Hagen i live.

Tidligere i desember ble det kjent at politiet holder muligheten åpen for at de som bortførte Anne-Elisabeth Hagen låste seg inn.

