Politiet stoppet russefest i Oslo

Like før klokken 23.00 lørdag kveld meldte politiet at de hadde rykket ut med flere biler til et russearrangement i et lokale i nærheten av Lørenhallen i Oslo.

Ungdommene som var på stedet er trolig ikke russ før i 2019.

– Når vi ser på alderen til de involverte og andre opplysninger vi har, tyder det på at dette er ungdommer som er russ først i 2019, sier operasjonsleder Marianne Heidenstrøm i Oslo politidistrikt til NTB.

Kastet stein mot biler

Det var en russebuss som hadde arrangert festen, som hadde rundt 200 deltakere, skriver VG.

Operasjonslederen sier at politiet ble kalt ut for å bistå ambulansepersonell på stedet.

– De fikk ikke gjort det de skulle, blant annet fordi det var så mange berusede ungdommer. Noen av ungdommene kastet også stein mot en brannbil og en politibil. Vår oppgave ble å håndtere ordensforstyrrelse og de berusede, sier Heidenstrøm.

Klokken 23.23 meldte politiet at de avsluttet festet.

Salmiakk-lekkasje

Noen av festdeltakerne hadde også tømt ut salmiakkbeholderne inne, noe som gjorde at mange valgte å forlate stedet frivillig.

Brannvesenet sendte røykdykkere inn i hallen for å forsikre seg om at alle var ute. Heidenstrøm sier at det ikke er meldt om alvorlige personskader.

– Håpløst

Driftsleder i Hasle-Løren IL, Torbjørn Elshøy, sier til VG at lokalet er beregnet til maks 50 personer.

– Vi er ikke glad for dette. Det er helt håpløst, sier han til avisen.