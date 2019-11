En sjokolade, et drops, et lønneblad, en pille og en stikkontakt – disse symbolene har politiet avslørt som tegn på at det selges narkotika.

Ved hjelp av tips fra folk har politiet klart å stenge Snapchat-grupper som solgte narkotika til ungdom i Follo i Akershus.

– Gruppene bruker ofte symboler i visningsnavnet for å vise at de er tilgjengelige og for å vise hva slags stoff de har inne, skriver nettpatruljen på Facebook.

Vanligst med hasj

De vanligste stoffene som selges er hasj og marihuana. Politiet sier de vet at det også selges sterkere stoffer til ungdom som vil prøve.

Jostein Dammyr i politiets nettpatrulje. Foto: Øst politidistrikt

– Det er jo ikke noe nytt, men vi fikk konkret informasjon om noen grupper her lokalt, sier politioverbetjent Jostein Dammyr, faglig leder i Nettpatruljen i Øst politidistrikt.

I alt fjorten grupper er stengt etter at politiet tok kontakt med Snapchat.

Politiet vet ikke hvor mange unge som har kjøpt narkotika.

– Nei, akkurat det får vi ikke innsyn i.

– Enklere enn å få tak i alkohol

Dammyr synes det er skremmende.

– Det er jo enklere å få tak i narkotika for mange, enn å få tak i alkohol, sier han.

– Hva vil du si til ungdom som havner i slike grupper på ulike sosiale medier?

– Jeg vil anbefale ungdom å holde seg borte fra slike grupper. Hvis vi går til straffesak mot noen av disse, vil vi jo se alle som har lagt seg inn som kjøpere. Da kan vi vurdere å gå etter alle disse også.

– Hva kan foreldre gjøre?

– Foreldre kan snakke med ungdommen sin om slike grupper og faren ved å være med i dem, og generelt om narkotika og at det er lurt å holde seg unna, sier politioverbetjent Dammyr.

Ifølge Dammyr symboliserer en sjokoladeplate stort sett hasj. Lønnebladet betyr marihuana og en stikkontakt viser at de er tilgjengelig og pålogget.

Nettpatruljen vil gjerne ha tips fra folk som oppdager lignende grupper i sosiale medier.

Trafikken har flyttet seg

De som forsker på narkotikabruk og -salg bekrefter utviklingen.

– Det kan se ut til at mye av kontakten mellom kjøpere og selgere av illegale rusmidler i Norge har flyttet over til ulike sosiale medier, sier Ola Røed Bilgrei ved Folkehelseinstituttet.

Ola Røed Bilgrei forsker på rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet. Foto: Katarina Theis-Haugan/NRK

Han sier dette særlig gjelder blant ungdom og unge voksne, og at Snapchat ser ut til å være det som brukes mest. Ulike krypterte meldingstjenester brukes også som kommunikasjonsplattform, ifølge forskeren.

– Personsøkere og mobiltelefoner var i sin tid revolusjonerende nyvinninger. De bidro til å endre omsetningen av illegale rusmidler. På samme måte ser vi at sosiale medier i dag bidrar til lignende endringer, forteller Bilgrei.

– Det er effektive plattformer for å nå ut til mange, og selgere kan promotore produktene sine på en annen måte enn tidligere. Mulighetene for anonymisering gjør også at selgere vurderer risikoen som akseptabel.