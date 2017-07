Politiet på Romerike: Har kontroll på mannen

Ved 18.30-tiden tok politiet seg inn i et hus i Gansvika i Fet. Litt senere kom meldingen om at mannen ikke var i huset, men at de fortsatte søket etter ham - før de tvitret at de hadde kontroll på mannen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Rett før klokken 18.30 sa NRKs reporter på stedet at folk hadde hørt et høyt smell, samtidig som politiet tok seg inn i huset i Fet.

Det er uvisst om det var et skudd eller et annet smell, og heller ikke kjent om mannen var i huset da politiet tok seg inn.

Situasjonen har vært uavklart i flere timer. Politiet har vært på stedet siden litt etter klokken 12 i dag, etter at de fikk melding om at en bevæpnet mann skulle ha forskanset seg i et hus. Det er uvisst om huset er mannens bolig eller ikke, og om det har vært eller er andre personer inne i huset. Ingen skal være skadet.

Politiets beredskapstropp er også på stedet. Foto: Kaja Staude Mikalsen / NRK

Politiet har blant annet brukt ropert for å kommunisere med mannen.

Litt etter klokken 16 fikk pressefolk og andre som står utenfor politisperringene beskjed om å trekke seg lenger unna.

Tidligere i ettermiddag meldte Indre Akershus Blad at politifolk med skjold har stått på utsiden av huset og bedt mannen komme ut med hendene over hodet.

Nabo: – Vet ingenting

– Det er ubehagelig. Du forventer ikke akkurat at det står seks politibiler rett oppe i nabolaget ditt, sier Sindre Talbakk, som bor i nærheten.

Sindre Talbakk bor i nabolaget. Foto: Freddie Larsen

– Vi vet jo ikke hva som har skjedd, om det er noen som står deg nær som er blitt skadet, om det er ditt hus eller hva.

– Har politiet fortalt deg noe?

– Nei, jeg kom akkurat nå. Jeg fikk masse beskjeder fra tanter, foreldre, søsken og venner som spurte hvordan dette gikk.

Han sier at dette normalt er et stille og rolig nabolag.

– Det er Gansdalen. Her skjer det ingenting, sa Talbakk til NRK ved 16.20-tiden.

Beredskapstroppen på stedet

Politiet bruker også helikopter i aksjonen. Foto: Vegar Erstad / NRK

Politiet rykket ut litt etter klokken 12 torsdag.





Romerikspolitiet twitret ved 16.30-tiden at de har assistanse av «nasjonale bistandsressurser, deriblant beredskapstroppen». I tillegg er det flere patruljebiler, to ambulanser og et politihelikopter på stedet.

Aksjonen pågår i området rundt Bjerkeflåtten og Ulverud.