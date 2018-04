Politiet om russelåter: – Budskapet er sjokkerende

Puff puff pæs homie, fuck å være ansvarlig! Popper molly som om det var en smartie

Gutta her er klare for å drepe

Disse utdragene fra to av årets russelåter provoserer og bekymrer politiet. De frykter at språkbruken ufarliggjør noe som kan være veldig farlig.

– Budskapet er sjokkerende. Vi har sett en utvikling i russelåtene over flere år som glorifiserer vold og narkotika. Vi er bekymret, for vi ser at mange følger opp det som blir sagt, sier politiførstebetjent Helge Gulbrandsen Stangeland i Øst politidistrikt.

For du vet at vi kan slåss, så ikke pæs no blikk. Denger familien din og søsteren din får pikk.

Mer rivalisering

BEKYMRET: Helge Gulbrandsen Stangeland, politiførstebetjent for felles forebyggende enhet i Øst politidistrikt, tror ikke russen tenker nok over konsekvensene russelåtene kan ha. Foto: Andreas Sundby / NRK

I fjor kom det inn 650 meldinger til Oslo-politiet knyttet til russen under russefeiringen. Politiet måtte rykke ut 290 ganger på grunn av russen bare i Oslo og Akershus i 2017.

– Vi ser at det i økende grad er rivaliseringer mellom bussene. Låtene bidrar veldig til dette, mener Stangeland.

Politiet sier de to låtene ligner andre låter de har hørt fra andre steder i landet.

– De formidler at russen er klare til å slåss, de snakker nedsettende om andre og bygger opp til fight. Når russen så møtes i beruset tilstand med svekket dømmekraft og gruppepress kan det ofte endre i voldssaker.

Får ikke støtte av forsker

Er du frekk får du smake på min neve. Snorter fort noen linjer før jeg gjør den dama tam. russesangen Showtime 2018

UNGDOMSOPPRØR: Sosialantropolog ved senter for ungdomsforskning ved OsloMet, Viggo Vestel tror ikke låtene gir grunn til bekymring. – Dette er mer et ungdomsopprør enn noe annet. Foto: Andreas Sundby / NRK

– Man skal overdrive og si de mest hårreisende ting. Det skal gi deg mer kred og psyke ut din motstander, sier Viggo Vestel, sosialantropolog ved OsloMet.

Han tror ikke det er grunn til å bekymre seg for tekstene i russelåtene.

– Jeg tror ikke man skal overdrive hvor dramatisk dette er. Dette er en del av gangsterrap-kulturen. De fleste ungdom er generelt flinke til å skille mellom denne musikkstilen og virkeligheten de selv lever, sier Vestel.

– Reagerer fordi sangene er på norsk

ER SOM LISTETOPPER: – Det ikke er mye forskjell på russesangene og listepopen som er akseptert både i Norge og i utlandet, sier russepresident i Oslo og Akershus, Johannes Uthaug. Foto: Andreas Sundby / NRK

Russepresident i Oslo og Akershus, Johannes Uthaug syns det er synd at politiet oppfatter sangene som oppfordring til vold og bruk av narkotika. Han er også med bussen Thrashin 2018, som har lagt ut sangen Showtime 2018 på Youtube.

Uthaug tror ikke sangene påvirker noe mer enn det musikk som kommer fra utlandet gjør.

– Jeg tror grunnen til at mange reagerer på tekstene er fordi de nå er på norsk og føles nærmere enn når de er på engelsk.

Han tror at tekstene i sangene er såpass drøye fordi det er slike sanger som slår an.

– Sett bort fra sanger som handler om kjærlighet, så går det mye i sex vold og narkotika. Det er ofte en oppskrift på sangsuksess dessverre, og russen følger etter, sier han.

Enig i at tekstene er for grove

Du blir fucked up hvis du er breial. Du blir fucked up hvis du prøver deg. russesangen Creed 2018

Guttene som har russesangen «Creed 2018» har nå byttet navn til Airborne. 18-åringene tar selvkritikk på teksten og sier de tar sterkt avstand fra narkotika og vold.

De mener at mye av grunnen til at den ble så grov var fordi de kalte seg «Creed», etter bokseren Adonis Creed. De er også opptatt av at de ikke har skrevet teksten selv.

– Det er på ingen måte meningen å fraskrive oss ansvar, fordi sangen skulle representere vår buss og derfor burde vi ha reagert på de setningene som kan ses på som for grove. Vi burde ha skjønt at den ville sette oss i et dårlig lys, skriver gutta til NRK.