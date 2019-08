Politiet øker sikkerheten rundt moskeene ut året

Politidirektoratet skriver i en pressemelding at de nye føringene vil trer i kraft fra mandag av.

– Vi ønsker å øke tryggetsfølelsen hos den muslimske befolkninger, og da er det nødvendig å iverksette tiltak, sier Knut Smedsrud, beredskapsdirektør i politidirektoratet, til NRK.

Politiet vil blant annet ha økt tilstedeværelse rundt store arrangementer og ha tettere kontakt med det muslimske miljøet i Norge.

Siden terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum har politiet vært bevæpnet, men nå har de tatt ned den nasjonale bevæpning.

– Vi gir ikke et direktiv om at politiet skal være bevæpnet. Det er opp til den enkelte politimester å vurdere i det enkelte tilfellet, sier han.

– Betryggende for mange

Leder for Islamsk Råd, Abdirahman Diriye, forteller at mange muslimer har vært redde etter terrorangrepet i Al-noor-moskeen.

– Jeg tror at det vil ha effekt for mange som fortsatt er redde. Jeg synes det er positive tiltak, sier Diriye.

Diriye er glad for at politiet vil ha tettere kontakt med det muslimske miljøet.

Trusselnivået justert opp

Etter terrorangrepet mot to moskeer på New Zealand, endret PST sannsynligheten for angrep fra høyreekstreme mot moskeer i Norge fra «lite sannsynlig» til «mulig».

I mai justerte Politiets sikkerhetstjeneste (PST) opp trusselnivået for angrep fra høyreekstreme, uten å varsle moskeer om at de stod først blant mulige terrormål, ifølge Klassekampen.

Både Justisdepartementet, politidirektorat og politiet skal ha blitt varslet om dette, men ikke de ulike moskeene rundt om i landet.

Dette ble først kjent to dager etter terrorangrepet i Al-Noor-moskeen.

Politidirektoratet ønsker ikke å svare på dette, men sier at de skal ha en ekstern evaluering av hele hendelsen og håndteringen av den.

Islamsk råd vil be om et møte med PST for å finne ut hvorfor de ikke fikk informasjon om at trusselnivået ble hevet.

Handlingsplan mot muslimhat

Torsdag ettermiddag holdt regjeringen en pressekonferanse for å meddele at de skal lage en nasjonal handlingsplan mot hat og rasisme mot muslimer.

HANDLINGSPLAN: Islamsk Råd Norge, Abdirahman Diriye, etterlyser en handlingsplan fra regjeringen på hvordan å unngå hat mot muslimer. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Målet er å forebygge og hindre rasisme og diskriminering av muslimer og mot personer som antas å være muslimer, fortalte kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Flere muslimer har etterlyst dette.

– Det er flott at dette endelig blir tatt seriøst, sa Diriye etter gårsdagens pressekonferanse.